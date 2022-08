(VIDEO) Un mecánico arreglaba un auto sobre la calle y fue embestido por una camioneta a toda velocidad

NACIONALES





Un mecánico que arreglaba un auto sobre la calle Chacabuco, en José C. Paz, fue embestido por una camioneta que circulaba a gran velocidad y que dio contra la parte trasera del rodado. Debido a que un tercer vehículo había estacionado por delante, la víctima quedó atrapada entre los rodados. Por el impacto, sufrió diversos golpes por lo que se encuentra en su casa, en reposo, por indicación médica.

De acuerdo a las imágenes que captó una cámara de seguridad de la vía pública, el hecho ocurrió ayer cerca de las 18.30 sobre Chacabuco, entre Quito y Lima. Gabriel Gramajo, de 24 años, arreglaba un Peugeot 505 con el capot levantado, sobre la cinta asfáltica, en el momento en que otro vehículo, conducido por un compañero de Gabriel, hace unas maniobras para luego estacionarse delante de él con el fin de ayudarlo, según confirmó la familia al portal de noticias Diario Efecto.

Segundos después, una camioneta Toyota Hilux choca de lleno contra la parte trasera del auto en que trabajaba Gabriel. Debido a la fuerza del golpe, la Hilux desplaza hacia adelante al vehículo y el joven queda entre la camioneta y el auto de su compañero.





Tras el accidente, el conductor de la camioneta huyó del lugar. El amigo de Gabriel lo persiguió durante dos cuadras, pero luego le perdió el rastro.

En tanto, el joven, que se encontraba inconsciente, fue asistido por una ambulancia que lo llevó al Hospital Provincial Domingo Mercante, con golpes en la cabeza, las piernas, los brazos y la espalda.

Cerca de las 2 de la mañana los médicos del hospital le dieron el alta. No obstante, la familia indicó que no le realizaron una tomografía ni lo dejaron en revisión. “Mi hermano no se podía parar ni caminar por sus propios medios. Los camilleros tuvieron que subirlo a nuestro auto”, dijo Alejandro, hermano de la víctima, a Diario Efecto.

Ante el malestar del joven, la familia resolvió llevarlo al Hospital Posadas para que le realizaran los estudios correspondientes y por estas horas se encuentra en su casa con fuertes dolores, pero fuera de peligro.

Según Alfredo, el padre de Gabriel, el conductor de la Hilux hizo abandono de persona y parecía alcoholizado. ”El hombre bajó del vehículo con el teléfono en la mano, estaba hablando, después agrede al amigo de mi hijo y se va. Me dijo que tenía olor a alcohol”, relató al canal Crónica.

Debido a que el compañero de Gabriel no pudo ver la patente de la camioneta, la familia está ahora en la búsqueda de testigos para poder dar con el agresor.