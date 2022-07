Una joven fue asesinada por un policía a la salida de una fiesta y su mamá pide justicia: “Que pague por lo que hizo”

NACIONALES





Dos jóvenes policías fueron echados de una fiesta, pero minutos más tarde regresaron y asesinaron a balazos en el pecho a una chica de 20 años. El violento episodio sucedió este domingo por la mañana en el barrio Thompson de la ciudad de Bahía Blanca y ahora su mamá pide justicia. “Que ese policía pague”.

Todo ocurrió en la puerta de una casa ubicada en la calle Darragueira al 2500, donde varias personas participaban de un festejo. Durante la celebración, dos hombres, que aparentemente estaban alcoholizados, comenzaron a discutir y a generar disturbios, de acuerdo a lo que indicó el medio La Brújula 24.

Rocío, mamá de la víctima, contó como fue el violento episodio. “Mi hija trabaja en un bar, de ahí con mi otra hija de 19 años se fueron a una fiesta. Se juntaron con las demás amigas y se encontraron en esa casa”.

La mujer, aseguró que Agustina no salía a bailar porque hacía poco había terminado una relación de varios años, pero que esa noche decidió ir a divertirse con sus amigas.

“Unos minutos antes, una amiga de ella le dijo que se iba porque su papá la había llamado y le preguntó si quería irse, pero Agus le dijo que se quedaba un rato más”, detalló Rocío.

En un determinado momento, de acuerdo al relato de las jóvenes que estaban en el lugar, cuatro policías que estaban la fiesta, comenzaron a discutir con otras personas y los dueños de la casa los echaron. “Estas personas se van y al rato vuelven y empiezan a disparar a quemarropa, sabiendo que había un montón de chicos ahí adentro”, señaló la mujer.

“Mi otra hija me dijo: ‘Cuando empezaron las balas, Agustina me agarró del brazo y me sacó para afuera y cuando me di vuelta mi hermana se desplomó, mami’”, relató en medio del dolor.

“Me la mataron. Ella era una buena chica, las amigas que estaban ahí y me dijeron mi hija estaba feliz de salir, que hacía rato no salía. Lo único que voy a pedir es que se haga justicia, que ese policía pague”, concluyó Rocío.