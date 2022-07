Se olvidó las llaves puestas en el baúl de su auto y le robaron 700.000 pesos

NACIONALES





Un insólito robo sucedió en el mediodía de este sábado en el centro de Bariloche, donde a un turista de Catamarca que dejó las llaves puestas en el baúl de su auto le robaron 700 mil pesos que había dejado adentro.

Fue entre las 11 y las 15.30, cuando el hombre de 55 años estacionó el vehículo y se fue a recorrer la ciudad que está en plena temporada alta por las vacaciones de invierno en todo el país.

Pero no se dio cuenta de un detalle: al irse, dejó las llaves de su Chevrolet Prisma color blanco puestas en la cerradura del baúl, donde además de más de medio millón de pesos tenía una valija con ropa.

No fue hasta que volvió a la calle Quaglia, entre Elflein y Moreno, el lugar donde lo había estacionado, que el catamarqueño notó su error. Desesperado, abrió rápidamente la puerta trasera del vehículo para verificar si sus pertenencias continuaban dentro.

Al hacerlo, constató que le habían robado los cinco fajos con cien billetes de mil pesos cada uno ($500.000) que tenía guardados, y varios billetes de mil por otro lado que conformaban otros $200.000. Así se completaban los 700 mil pesos sustraídos.

Según indico el medio local El Cordillerano, el hombre se dirigió a hacer la denuncia a una comisaría cercana poco después de las 16 y dio detalles del dinero que llevaba.

Además, admitió haber dejado las llaves puestas en el auto y señaló que también le sustrajeron una valija de color azul que llevaba en su interior ropa y calzado.

En este sentido, fuentes policiales señalaron que se encuentran realizando un relevamiento de cámaras de seguridad para intentar localizar a él o los responsables del robo.

No obstante, al momento, aún no pudieron encontrar a el o los culpables del hecho. Lo que es seguro, es que el distraído turista no volverá a olvidar nunca las llaves puestas en su auto.