MADARIAGA: Es argentino pero destaca el vínculo con británicos y mostró un hotel de nuestra ciudad

MADARIAGA

John Hunter es el presidente del Cementerio Británico de Buenos Aires y miembro del Consejo de la Comunidad Argentina Británica, nació en 1970 en Buenos Aires, y desde hace algunos años usa las redes sociales para informar y difundir los vínculos entre nuestro país y Gran Bretaña.

Este hombre recorre el país, busca por internet y muestra casas con estilo británico, redes de trenes con impronta inglesa y hoteles que lleven lugares de ciudades o sitios de Inglaterra.

Hace horas le llegó su turno al Hotel London que mereció uno de sus posteos en donde indicó su ubicación.

“En el año 2000 me fui a vivir un año a Europa para viajar y conocer, pero me terminé quedando 6 años. Al tiempo de regresar, comencé a interiorizarme sobre la comunidad y mis antepasados. En el año 2013 me empecé a interiorizar en temas de la comunidad británica y me eligieron para presidir el Consejo”.

“En ese momento –agregó- comenzamos a dar difusión sobre la migración británica en la Argentina, luego seguí haciéndolo pero a través de twitter”. Aquél viaje a Europa abrió ese interés que hoy persiste. “En el 2013 comenzamos a trabajar en la entidad, lo que más buscaba era tener más presencia institucional y mostrar el aporte positivo de los británicos y modernizarla. Generamos nuevas sedes en distintos lugares del país”.

“Nunca tuve problemas en mi tarea de investigación y difusión por la guerra. Nosotros difundimos cosas positivas, la guerra tiñó la imagen británica pero hay cosas y personas que fueron muy importantes y su legado está en hospitales, parques, reservas naturales que fueron contribución de ingleses a nuestro país. La guerra fue una acción de los gobiernos, no le podemos endilgar a las personas de a pie la responsabilidad de sus políticos”, sostuvo.

También destacó el aporte inglés en el interior en ferrocarriles, clubes, salón de encuentros sociales, etc. Hay gente en la zona de origen británico que me contactan por twitter”.