Declaró la hija del “abuelo asesino”: "Mi padre es un hombre violento"

En las últimas horas declararon en Fiscalía la madre y la pareja de Brian Verna Batalla, el joven asesinado por su abuelo Domingo Faustino Verna el

pasado 13 de junio en una vivienda de Cobián al 600.

Según trascendió, ambas brindaron detalles de todo ocurrido el día del hecho debido a que los videos de las cámaras no contenían audio. Y ratificaron sus dichos en relación a la violencia que Verna ejercía sobre su nieto.

Se las consultó sobre la relación anterior que tenía el joven con su abuelo y no habrían surgido, explicaron fuentes judiciales, elementos que cambien el curso de la causa. Por ende, el imputado seguirá en libertad.

Las dos hablaron de malos tratos y de hostigamientos permanentes por parte de Verna.

“Mi padre es un asesino”

Cabe recordar que horas después del crimen, Mariel, mamá de Brian, dialogó con La Brújula 24 y no dudó al afirmar que su padre había premeditado el brutal asesinato.

“Mi hijo era maltratado por su abuelo, le quitaba la medicación. Su novia me dijo que mi papá le revoleó una pala porque no hacía las cosas como quería”, había asegurado. Y contó que “mi padre es una persona violenta y agresiva, incluso conmigo y mi mamá. Él tiene las cámaras enfocadas a mi casa, salía a propósito cuando mi hijo llegaba y le decía que le debía plata. Mi padre lo agredía no solo físicamente”.