Monóxido de carbono: Admiten que causa 200 muertes al año en el país

NACIONALES









Especialistas en neumonología calificaron este martes al monóxido de carbono como un “asesino silencioso”, ya que no tiene olor ni color, y advirtieron que en nuestro país se producen 200 muertes al año por esta intoxicación, y que la principal medida para evitarlas es la prevención.

“Le llamamos el ‘asesino silencioso’ porque no tiene olor, color y no se nota, cuando lo hacés es porque ya estás intoxicándote. La gente puede notarlo porque empiezan con una sensación de embotamiento, dolor de cabeza, adormecimiento, hasta que la persona se queda dormida y se muere. Es una muerte muy peligrosa porque la gente no se da cuenta de lo que está sucediendo”, explicó Rosa Estevan, neomonóloga perteneciente a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR)

De acuerdo a lo que detalló la especialista de AAMR, el problema provocado con el monóxido de carbono es que se adhiere a la hemoglobina -proteína de los glóbulos rojos que lleva oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo- veinte veces más rápido que el oxígeno, y lo desplaza.

“Una de las formas rápidas de prevenir es ventilar el ambiente. Si hay personas que parecen afectadas, lo más acertado es sacarla al aire libre”, dijo Estevan.





Además, explicó que en los casos muy leves la solución es salir al aire libre, en casos más avanzados o complejos se administra oxígeno para desplazar el monóxido de carbono y, en los casos de mayor complejidad, se coloca a los pacientes en una cámara hiperbárica.

Respecto a quiénes pueden ser más vulnerables frente a una intoxicación con monóxido de carbono, Estevan explicó que las embarazadas, adultos mayores, niños/bebés, personas con problemas respiratorios y cardiológicos, y fumadores, son los más sensibles a este tipo de intoxicaciones.

“Lo principal para evitarlo es la prevención, siempre hay que mantener ventilados los ambientes. Una vez al año hay que revisar los artefactos de gas, y revisar que la llama sea siempre azul. Es importante no calefaccionar los ambientes con las hornallas de la cocina porque eso consume el oxígeno del lugar”, concluyó la neumonóloga.

Por su parte, Cristina Borrajo, neumonóloga y coordinadora de la sección Tabaquismo y Epidemiología de la AAMR, precisó a esta agencia que se pueden tomar una serie de recaudos para evitar la intoxicación de monóxido de carbono.

“Lo primero es mantener todos los artefactos de la casa que se usan para la calefacción en buenas condiciones, hacerlos revisar, estar seguros de que están limpios, de que sus cañerías no estén rotas y que no tengas fugas o pérdidas”, dijo.

Y agregó que es “conveniente” mantener una ventana abierta unos 5 o 10 centímetros para que entre aire en caso de que haya una pequeña pérdida.





“Hay que estar muy atentos a síntomas como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, sensación de somnolencia, y si eso pasa en el domicilio se aconseja abrir rápidamente las ventanas, respirar aire fresco, y de ser posible salir del lugar. Y si no ceden los síntomas concurrir al médico”, advirtió Borrajo.

Por último, la neumonóloga detalló que no se debe dormir en lugares con estufas o calefactores que no sean de tiro balanceado.

“La mayoría de las muertes, que en Argentina son entre 190 y 200 por año, se producen durante la noche porque la gente está dormida y no percibe los síntomas”, concluyó.

¿Qué es el monóxido de carbono?

El monóxido de carbono es un gas muy tóxico para las personas y los animales.

Ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno. Reduce la capacidad para transportar oxígeno de la sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega. La falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón.

Puede provocar intoxicaciones graves, incluso la muerte.

Se lo llama el asesino invisible porque:

No tiene olor

No tiene color

No tiene sabor

No irrita los ojos ni la nariz

Las intoxicaciones con monóxido de carbono son más frecuentes en épocas frías, porque aumenta el uso de todo tipo de calefactores y porque suelen cerrarse las puertas y ventanas impidiendo la llegada de aire fresco, y también la salida de los gases tóxicos que se acumulan en el interior de las viviendas (deficiente presencia de oxígeno).





Todas las intoxicaciones por monóxido de carbono pueden evitarse.

¿Cómo se produce la intoxicación por monóxido de carbono?

El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de cualquier material que contenga carbono: gas, petróleo, carbón, kerosén, nafta, madera, plásticos, etc.; en un ambiente con una concentración de oxígeno escasa o insuficiente.

Cualquier artefacto que utilice material combustible (gas, petróleo, carbón, kerosén, nafta, madera, plásticos) puede producir monóxido de carbono cuando se quema en forma incompleta:

Calefones, termotanques, calderas

Estufas, braseros, salamandras

Cocinas, anafes, calentadores, parrillas a leña o carbón, hornos a gas o leña

Motores de combustión (vehículos, motosierras, generadores eléctricos, etc).

Si el único medio para calefaccionar el hogar es un brasero, es necesario tomar las siguientes precauciones:

Encender el brasero fuera del hogar.

Ingresarlo en el hogar cuando no se observe el desprendimiento de humos.

Mantener una ventilación del ambiente que asegure el ingreso de aire limpio.

No dormir con el brasero encendido dentro de la habitación.

Retirar el brasero del hogar antes de dormir.

¿Cuáles son sus síntomas?

Se debe sospechar una intoxicación con monóxido de carbono cuando una o varias personas al mismo tiempo, que estuvieron en un ambiente cerrado, presentan:

Dolor de cabeza

Mareos

Somnolencia

Debilidad

Cansancio

Náuseas/vómitos

Pérdida del conocimiento y/o convulsiones

Palpitaciones

Dolor de pecho

Paro cardiorrespiratorio









Muchas intoxicaciones por monóxido de carbono parecen Intoxicaciones alimentarias, gripes o accidentes cerebrovasculares. En niños pequeños puede simular un cuadro meníngeo por la irritabilidad, llanto continuo y rechazo del alimento.

¿Qué hacer cuando se presentan signos de intoxicación con monóxido de carbono?

Abrir puertas y ventanas para ventilar.

Retirarse o retirar a la víctima del lugar contaminado para respirar aire fresco

Llevar a la víctima rápidamente al Hospital, o al Centro asistencial más próximo aunque haya recuperado el conocimiento. Allí informar al equipo de salud sobre el antecedente de exposición a gases de combustión.

Siempre es conveniente consultar con un Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológico.

¿Cómo prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono?

La insuficiente ventilación es un factor siempre presente en las intoxicaciones con monóxido de carbono.

Es muy importante la correcta evacuación de gases al exterior. Esto evitará la acumulación de gases tóxicos en el interior de las viviendas. Por eso fundamental el control de la instalación y el buen funcionamiento de artefactos y además: