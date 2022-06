Ladrones entraron a una casa a robar y maniataron con alambres a una pareja y a sus hijos de 3 y 7 años

NACIONALES





Aldana relató la pesadilla que vivió junto a su familia anoche cuando tres delincuentes armados los asaltaron, los amenazaron, los golpearon y los ataron, cuando ingresaban el auto al garaje de su vivienda, ubicada en calle Cerro Tres Picos al 300, del barrio Avellaneda.

“Estábamos entrando el vehículo y cuando bajamos el portón entran tres personas armadas, nos apuntan con armas apoyadas en el vidrio. Mi marido destrabó el auto, y a mí me bajaron de los pelos. También estaban mis hijos de 3 y 7 años”, dijo la mujer.

Luego describió que “nos ataron con alambre. Ellos venían por una caja fuerte que no existía. No teníamos plata pero querían más, habrá pasado media hora. Revisaron todo y se llevaron dinero más una PlayStation, celulares y no sé qué más la verdad”.

“Después logré desatarme con mi nene de 7 años. Mi marido estaba en el baño y se sacó el alambre, terminó todo lastimado. No podíamos pedir ayuda porque se llevaron la llave. Entonces empecé a gritar en el patio y después en la ventana del baño, me escuchó un vecino y ahí terminó la pesadilla”, sentenció en el programa Bahía Hoy.





En cuanto al accionar de los delincuentes indicó que “no eran improvisados. Uno mandaba a la banda y venían por otra cosa, por esa caja fuerte. Trajeron los alambres, estaban vestidos los tres de negro, con guantes, handys y armados. Le pasaron una mentira, no teníamos ninguna caja fuerte. No eran tan jóvenes, arriba de 30 años y sabían lo que estaban haciendo”.

Por último, Aldana sostuvo que “a mis hijos los ataron sin necesidad, ¿Qué iba a hacer un nene de siete años? El tema ahora es sacar a mis hijos adelante, más porque ellos no entienden nada”.

Cabe destacar que una vecina tiene cámaras de seguridad y captaron el momento en el que los delincuentes salieron de una casa en construcción que está al lado de la vivienda y luego escaparon por un descampado.