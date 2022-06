Fue a comprar cocaína y le vendieron jabón en polvo: lo balearon cuando se fue a quejar

NACIONALES





Un hombre fue herido con un arma de fuego luego de increpar a un vecino que le vendió jabón en polvo en lugar de cocaína. La insólita situación se vivió en la ciudad santafesina de Rafaela y la Policía inició una investigación contra los presuntos vendedores de droga falsa.

Según informó la Policía, un grupo de efectivos alertó por una herida de bala en la pierna caminaba por la calle y lo interceptó. Si bien en un principio quiso escapar, luego confesó lo sucedido: "No me vendieron mi droga y además me dispararon".

Inmediatamente, una ambulancia se hizo presente en el lugar y trasladó al hombre hasta el hospital local para que sea atendido por profesionales. Luego, explicó que al darse cuenta que le habían dado jabón en polvo fue a reclamar y recibió la agresión.

Tras la denuncia, la Policía se dirigió hasta la vivienda en donde se produjo fue baleado y detuvieron a dos jóvenes, acusados de ser quienes están detrás del negocio de la droga falsa. La víctima, por su parte, se recupera de la herida y se encuentra fuera de peligro.