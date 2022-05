Un taxista puso el currículum de su hija en el auto, se hizo viral y le consiguió varias ofertas de trabajo

NACIONALES





Un padre quiso ayudar a su hija a conseguir trabajo y su idea no solo tuvo una gran repercusión, sino que también logró los resultados deseados.

El hombre es taxista y tuvo la ocurrencia de colgar el curriculum de su hija en la parte trasera del asiento del acompañante.

"Busco trabajo", dice el CV de Nazarena Ledesma, estudiante avanzada de la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de La Matanza.

Una pasajera se vio conmovida con la idea de Néstor Ledesma, padre de la joven de 23 años, y decidió aportar su granito de arena, subiendo la imagen a LinkedIn.

"Hoy me subí a un taxi y me encontré con esto: un padre tratando de ayudar a su hija. Por cosas como estas los argentinos seguimos saliendo adelante", escribió Mía Raffaella Da Costa Piazza en la citada red.

La publicación no pasó desapercibida y de inmediato otros usuarios comenzaron a comentar y compartir la publicación.

Pero la mejor noticia llegó cuando Nazarena, la joven del CV, le escribió a Mía por privado: "Hola, Mía, ¿Cómo estás? Soy Nazarena, la chica del CV del taxi que compartiste hace unos días. No quería dejar de agradecerte el hecho de que te hayas tomado el tiempo de sacarle una foto y compartirlo. Me ayudó muchísimo, me hablaron varias personas y tengo un par de entrevistas pactadas. ¡Gracias!".