Thelma Fardín llevará a la ONU el caso por abuso contra Juan Darthés

La actriz Thelma Fardin confirmó que presentará su caso contra el actor Juan Darthés por abuso sexual ante la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, con el apoyo de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, mientras avanzaba el juicio en Brasil.

"Vamos a presentarnos ante la ONU, en Ginebra, con la asociación de Estela de Carlotto, que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño, para reclamar que se haga justicia, porque estamos hablando de la integridad sexual de una niña, porque en ese momento yo era una niña", relató Fardin en el programa Sobredosis de TV, al que fue invitada por el conductor Jorge Rial.

Al ser consultada sobre el juicio, la actriz desmintió que ese proceso se haya anulado o declarado inválido, como circuló en los últimos días. "La gran estrategia es que se juegue con los tiempos para que esto prescriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio. Resulta muy evidente que hay una intención de que esto se dilate, ganarme por cansancio, hacer que en el camino me quiebre, y que además la causa prescriba y él no tenga que cumplir esa condena", precisó.

"Creo que ningún juez se atrevería a decir que es inocente con la cantidad de pruebas presentadas. Están ganando tiempo, pero de ninguna manera se anuló el juicio", sostuvo Fardin.

Y cerró: "A pesar de que la solución es hablar, ponerlo en palabras, lamentablemente me toca decir que el recorrido judicial es una tortura, es muy poco reparador. No lo es ni en la Argentina, ni en Brasil, donde me toca atravesar el proceso judicial porque él se profugó a ese país".

El juicio a Darthés, acusado de violar a la actriz en Nicaragua en 2009, empezó el 30 de noviembre de 2021 con cuatro jornadas de declaraciones de testigos y, luego de reanudarse el pasado 27 de enero, quedó en suspenso por una cuestión de competencia territorial de la Justicia de Brasil, a raíz de un pedido de la defensa de Darthes

Para Fardin, la decisión de la Justicia brasileña de "volver a fojas cero" pretendió ser un “adoctrinamiento para quienes denuncian este tipo de delitos”.

Durante una protesta frente a la Embajada de Brasil en Buenos Aires, donde estuvo acompañada por el colectivo de actrices, activistas y mujeres y diversidades autoconvocadas, la actriz acusó a los abogados de Darthés de tratar de "evitar que se llegue a una sentencia" contra el acusado y afirmó no saber “hasta qué punto pueden llegar a escalar las influencias y el poder”.

“Es un mensaje de impunidad, de revictimización y violencia”, expresó la actriz y, pese a no haber logrado acceder todavía al expediente completo para “saber por qué fallan de la manera en que fallan”, ratificó que “se presentará una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Brasil”.