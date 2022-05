MADARIAGA

Hace tres semanas un reporte de vuelco en la Ruta 74, camino a Las Armas, hizo que dos unidades de bomberos salgan al rescate de los afectados. En una de ellas iban colgadas dos herramientas compradas marzo a la firma Holmatro y cayeron al asfalto cuando se avanzaba a toda velocidad.

La separadora y la Cizalla con motorización eléctrica se dañaron y ahora deben ser reparadas.

El dato fue aportado a CNM Radio por el segundo jefe del cuartel local Jun Luna quién relató que no hay repuestos en el país y que aquí no tienen arreglo.

Por eso, se pidieron presupuesto y repuesto a Holanda y se debe aguardar la llegada de los mismos para avanzar con una reparación.

La verdad es que estábamos contentos porque teníamos una herramienta eléctrica que es única en el país. Son muy pocos los cuarteles que las tienen y se abrió una persiana, se desprendieron y cayeron.

No obstante aclaró que pueden seguir con los rescates de siniestros viales gracias a que quedaron herramientas similares de vieja data que son hidráulicas. “Si no las hubiéramos guardado no podríamos brindar el servicio o hubiéramos tenido que pedir prestadas a otros cuarteles”, explicó.