Iba en un carro a caballo y lo asesinaron de un escopetazo en la cabeza

Una brutal agresión sufrió un hombre de 28 años al ser asesinado de un escopetazo en la cabeza cuando circulaba junto a una mujer y un menor de edad en un carro a caballo por las calles de Tucumán.

El hecho es una supuesta venganza y el caso ya está en investigación.

Fuentes policiales señalaron que el episodio ocurrió a las 12:40 al sur de la capital tucumana. La víctima fue identificada como Ariel Melián y el agresor sería un hombre de 74 años. El asesino fue identificado por la policía y testigos como Miguel Cajal, que dijo haber tomado esa decisión porque la víctima presuntamente le habría robado un automóvil días atrás.

Melián conducía un carro de tracción a sangre por la avenida Alem, de norte a sur, cuando fue abordado por un sujeto que le disparó con una escopeta desde corta distancia y a sangre fría, según puede verse en un video que se viralizó en las últimas horas.

El momento del crimen que conmocionó a Tucumán

Todo quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona, en la que se ve que un hombre se acerca al carro y sin mediar palabra dispara con una escopeta contra uno de los ocupantes. La víctima murió en el acto, y su cuerpo quedó en los brazos de su mujer hasta que las autoridades se hicieron presentes.

El caso que conmocionó a la población tucumana es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale y de Alejandro López Isla. Los especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal y la División Homicidios se encargaron este sábado de las pericias.

"No podemos decir nada, falta mucha información y no hacemos conjeturas sobre si se trató o no de una venganza hasta que avancen las investigaciones", señalaron.