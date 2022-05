Hoy termina la posibilidad de inscribirse al bono de 18.000 pesos que entregará el gobierno

NACIONALES

Éste sábado finaliza la posibilidad para inscribirse al bono de $ 18.000 pensado para trabajadores informales, monotributistas sociales, y de las categorías A y B, y empleados de Casas Particulares. A raíz de esto, desde la ANSeS anunciaron que, de 8 a 14, abrirán delegaciones en todo el país para aquellos interesados que aún no lograron hacer el trámite. Desde el organismo aclararon que, de todas maneras, la opción de hacer la inscripción online se mantendrá abierta las 24 horas del día 7 de mayo.

El trámite para acceder a este beneficio puede realizarse también a través de la web de ANSeS: www.anses.gob.ar. Desde que comenzó el proceso el 21 de abril, desde el organismo sugieren ingresar para hacer el trámite fuera de la hora pico que coincide con el horario de atención presencial, que es de 8 a 14. Tras el colapso de la página los dos primeros días, se implementó un sistema de "cola virtual" para agilizar la operación.

"En el marco del cierre de inscripción al Refuerzo de Ingresos, el sábado 7 de mayo ANSeS abrirá al público todas las oficinas del país en el horario de 8 a 14, para recibir a aquellas personas que aún no hayan podido realizar la inscripción y que tengan pendiente actualizar datos o presentar documentación personal", señaló el organismo que dirige Fernanda Raverta en un comunicado.

El refuerzo de ingresos de $ 18.000, que se pagará en dos cuotas de $ 9.000, comenzará a pagarse a partir del 19 de mayo.

Según la propia Raverta, en declaraciones de principio de semana, el grupo más rezagado a la hora de inscribirse son monotributistas de las categorías más bajas.

Quiénes cobrarán el refuerzo del salario

Este beneficio, según lo dispuesto por el Gobierno, es para las siguientes personas:

Trabajadores y trabajadoras que perciban ingresos por el desarrollo de actividades laborales informales y no registradas y sus ingresos no superen el valor de dos salarios mínimos.

Personas que se encuentren en situación de desempleo.

Trabajadores y trabajadoras con contratos de relación de dependencia registrados durante el período de reserva de puesto, a excepción de los trabajadores y las trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Monotributistas de las categorías “A” y “B” y Monotributistas sociales.

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Las personas de entre 18 y 24 años de edad inclusive, podrán acceder al cobro del beneficio cuando los ingresos de su grupo familiar no superen al valor equivalente de 3 salarios mínimos.

Los requisitos para acceder al bono de $ 18.000

Para acceder al beneficios las personas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser argentino o argentina nativo o nativa, por opción o naturalizado o naturalizada y residente en el país o extranjero o extranjera con una residencia legal en la Argentina no inferior a 2 años anteriores a la solicitud de la asignación monetaria.

Tener entre 18 y 65 años.

No percibir ingresos superiores al equivalente de dos salarios mínimos.

El solicitante no podrá encontrarse bajo relación de dependencia registrada en el sector público nacional, provincial, municipal y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sector privado. Tampoco se incluye a los monotributistas inscriptos en la categoría C o superiores, ni en el régimen de autónomos. Además quedan excluidos los jubilados, pensionados y quienes cobran pensiones no contributivas.

La persona solicitante deberá encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial.

Cómo inscribirse y cuál es el cronograma de pagos

Para iniciar el trámite, es necesario ingresar a Mi Anses, en el sitio www.anses.gob.ar, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, completar datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico) y seguir los pasos dentro de la opción Refuerzo de Ingresos.

El cronograma de pagos para los trabajadores informales, monotributistas A y B y trabajadoras de casas particulares que accedan al bono comenzará con los DNI terminados en 0 el jueves 19 de mayo y continuará los días hábiles corridos según terminación de documento.