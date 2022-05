Tres efectivos de la Policía Bonaerense comenzaron con el pie izquierdo el 1 de mayo al frenar un vehículo, horas antes de la medianoche, y pedirle una coima al conductor sin saber que el mismo era amigo de Agustina Propato la esposa del Ministro de Seguridad Sergio Berni.

Todo ocurrió en el Peaje de General Pacheco de la Autopista Panamericana, según el parte policial al que tuvo acceso CNM.

Los oficiales detuvieron un auto, detectaron alguna falta y empezaron a “gestionar” la manera para evitar una multa. Por eso pidieron una coima de 3.000 pesos por lo que el automovilista les dijo que no tenía el dinero encima. En segundos le respondieron que “tenían Mercado Pago” y se hicieron transferencias a las cuentas de dos de los policías: Fernando P. y la de Gabriel D.

Cuando el conductor se fue del lugar esperó algunas horas y le envió un mensaje de WhatsApp a la esposa de Berni.

Hola compañera agustina sé que no estás para estas cosas. Mira me acaban de coimear en el peaje de pacheco un operativo de policía bonaerense, no es mi costumbre chapear y no lo hice, pero son tan idiotas que me permitieron pagarles la coima por Mercado Pago…. si le sirve a Sergio estoy a disposición de él.