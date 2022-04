Un joven que trabajaba en un refugio de montaña en Bariloche murió al quedar atrapado durante una nevada

NACIONALES





Un joven de 29 años que trabajaba en un refugio de montaña en la ciudad de Bariloche fue hallado muerto este jueves tras haber estado varias horas desaparecido, luego de quedar atrapado en una fuerte nevada que le impidió llegar hasta su puesto laboral.

La víctima, identificada como Manuel Benítez, fue encontrada debajo de un montículo de nieve a escasos 100 metros del refugio Emilio Frey, en el Cerro Catedral, un sitio muy co

ncurrido por los turistas y donde él cumplía diferentes tareas.

El muchacho despareció el martes por la tarde, cuando se dirigía hasta ese lugar. Inmediatamente se montó un operativo de búsqueda del que participó personal de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche (CAX), del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias, de Gendarmería Nacional, de Protección Civil, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y del Ejército Argentino.

En los primeros rastrillajes los rescatistas encontraron la mochila de Benítez, por lo que las tareas comenzaron a centrarse en esa zona y posteriormente, cerca de las 13.00 del jueves, mediante la utilización de sondas hallaron al joven debajo de una capa de nieve.

De acuerdo con lo que informaron los medios locales, el cuerpo fue trasladado en un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego hasta el Hospital Zonal de Bariloche, donde los médicos del lugar determinaron que ya había fallecido, posiblemente de hipotermia.

En diálogo con Radio Seis, Claudio Fidani, concesionario del refugio Jakob, andinista y rescatista, aseguró que la búsqueda de Benítez “fue un trabajo intenso” que involucró a varios organismos y que la muerte les ”duele a todos”.





“Él había salido el martes a las 3 de la tarde. Había pasado mucho tiempo y el concesionario no había tenido comunicación. Podía ser que no hubiera luz o que se hubiera roto la turbina. Normalmente pueden pasar un montón de cosas en un refugio. Se esperó a que otro trabajador subiera para chequear que este chico estuviera arriba. Alrededor de las 7 de la tarde de ayer, llegó arriba y allí se dio cuenta de que este pibe no había llegado al refugio”, precisó.

Según su relato de los hechos, fue en ese momento que “se activó el alerta fuerte” para dar con el paradero de esta persona desaparecida y “alrededor de las 8 de la mañana ya estaban en la zona del refugio Frey las primeras patrullas”.

“No hubo un desprendimiento, no hubo nada. Murió de hipotermia. No pudo continuar y quedó en el camino. Estaba a 100 metros del refugio. Desde ese sector ya se ve el refugio. Seguramente ya era de noche, estaría con sus últimas fuerzas y no pudo seguir. Realmente no sé...”, explicó Fidani.

Además, el especialista remarcó que “andar en la montaña requiere de precauciones enormes” y señaló que la nevada del miércoles “fue asesina” y tuvo características similares a otra que ocurrió “hace 26 años y que mató a tres personas”.

“La defino como una nevada asesina porque venimos del verano, estamos en otoño y en la mente todavía no entra la posibilidad de que una nevada pueda complicar. Y tal vez no se toman todos los recaudos necesarios. Las circunstancias en la montaña cambian de un día para otro. En pocas horas te podés encontrar con una temperatura bajo cero. Es muy posible que esto haya pasado. Tal vez hubo una mala lectura de lo que estaba sucediendo”, analizó.

El diario Río Negro detalló que el joven de 29 años era oriundo de un humilde barrio de Bariloche ubicado en la zona del Alto y que había empezado a trabajar hacía relativamente poco tiempo en el refugio Frey, el cual se sitúa a orillas de la laguna Toncek, a unos 1.700 metros sobre el nivel del mar.