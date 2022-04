Encontraron en un hospital a la mujer desaparecida que aseguraba estar embarazada

NACIONALES

Después de 20 días de intensa búsqueda, esta madrugada encontraron en el Hospital Balestrini de Ciudad Evita a la mujer de 52 años que había salido de su casa el 15 de marzo para hacerse una presunta cesárea y nunca más volvió.

El misterio rodeó la desaparición de Claudia Vidir Díaz desde un primer momento y su imagen fue difundida por la familia en las redes sociales y en distintos medios para dar con ella. Es por eso que anoche una persona la reconoció cuando la vio sentada en el centro médico y dio aviso a la policía.

Cuando los efectivos bonaerenses le preguntaron su nombre respondió “Ana” y manifestó que se encontraba allí esperando para sacar un turno con el médico. No había signos del embarazo a término con el que había salido de su casa días atrás ni tampoco ningún bebé. De hecho, los investigadores confirmaron que nunca estuvo embarazada.

Pese a que no se identificó correctamente, Vidir Diaz fue reconocida por su hija y por su esposo en las últimas horas y las autoridades la trasladaron al Hospital Paroissien, donde será sometida a pericias físicas y psicológicas por orden de la fiscal del caso.

La desaparición de Claudia Vidir Díaz

El 15 de marzo pasado Claudia se fue de su casa en Isidro Casanova porque tenía supuestamente un turno para practicarse una cesárea programada. “Estoy desesperado”, dijo en ese momento su esposo, Gaetano Testa, a los medios. Él también fue quien contó que la mujer desaparecida cursaba un embarazo de riesgo de 41 semanas.

Con todas las hipótesis abiertas, el testimonio de una hermana de Claudia abrió una línea de investigación que colocaba a la mujer como una víctima de violencia de género por parte de Testa por lo que no descartaban que se hubiera ido de su casa por voluntad propia para alejarse de los presuntos maltratos. “Él fue la última persona que la vio y no podes estar tan tranquilo y no salir corriendo a buscar a su mujer”, fueron las palabras de la mujer.

Lo cierto es que hasta anoche todas las pistas se agotaban en un callejón sin salida y Claudia no aparecía.