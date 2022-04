Atropelló a un ciclista, escapó y quemó la camioneta para que no lo descubrieran

NACIONALES

Los vecinos de Florencio Varela aún siguen en shock por un impactante incidente que se dio el viernes por la noche: una Ford EcoSport blanca atropelló a un ciclista y lo levantó por el aire. Lejos de ayudarlo, el conductor huyó del lugar y luego quemó el vehículo.

La víctima es un joven de 20 años que se encuentra internado en grave estado, con traumatismos en el cráneo producto del golpe.

Cerca de las 21, Simón Romero estaba regresando a su casa desde el colegio donde está cursando la secundaria en el turno noche. En medio del camino, entre las calles 1155 y 1142 de la localidad de Ingeniero Juan Allan, se encontró con el automovilista que lo embistió y luego escapó.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vecina de la zona, cuyo frente de la casa da justo a la intersección donde sucedió el hecho.

En la filmación, se ve a la bicicleta circular en un sentido, cerca del cordón de la vereda, mientras la camioneta se acerca a toda velocidad invadiendo el carril contrario y lo atropella.

En este sentido, fuentes oficiales confirmaron que la investigación sobre el caso avanzó rápidamente gracias a una pista que se encontró en la escena: la patente, que se desprendió de la camioneta por el golpe y que sirvió de puntapié para hallar al responsable.

Sin embargo, lo que parecía ser un elemento de prueba terminó generando aún más incógnita. Es que al hacer el seguimiento, detectaron que existe una camioneta melliza, la cual se encuentra en venta y cuyo dueño tiene una coartada comprobable para asegurar que no fue él quien produjo el accidente vial, sino otra persona con otro auto.

"No sé si me cierra lo de la camioneta melliza, pero fue así. Nos lo confirmaron los policías, no es una especulación", dijo este lunes el primo de Simón que concentró con un grupo de familiares y amigos en el lugar de los hechos para reclamar justicia.

Con dicha confirmación, los trabajos continuaron. Y en el marco de un recorrido realizado por las inmediaciones del lugar, los agentes encontraron al vehículo implicado en el choque, completamente quemado y en medio de un descampado ubicado a 4 kilómetros del lugar del choque.

Por el caso, vecinos, amigos y familiares de la víctima se concentraron durante toda la tarde de este lunes en la zona donde fue el hecho, pidiendo a la Justicia que actúen rápidamente para hallar al responsable.

Allí, más 20 personas se cruzaron a lo largo de la avenida para cortar el tránsito con carteles de Simón y darle visibilidad a su caso.

Acerca de la salud del joven, su familia reveló: "Está en estado crítico, ayer fue trasladado a Palermo. Tiene una lesión en el cráneo y traumatismos. En el golpe cae directamente con la cabeza y es lo único que tiene afectado", dijo su hermana.