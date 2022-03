(VIDEO) Un ladrón fue captado por una cámara luego de ingresar al patio de una casa y llevarse una tira de asado de la parrilla

NACIONALES

Un insólito hecho ocurrió en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. Un hombre estaba haciendo un asado en el fondo de su casa y un ladrón le robó un pedazo de carne de la parrilla.

La maniobra quedó registrada por la cámara de seguridad de la casa. Ahí se ve cómo el delincuente se acerca caminando, levanta la tapa de la parrilla, suena una alarma y se aleja. Pero luego vuelve y logra llevarse una tira de asado.

Carlos, el dueño de la vivienda, compartió el video y contó que, como el frente de su casa está en refacciones, decidió hacer el asado en el fondo. “Mi cuñado es el albañil que está trabajando en mi casa, y al final del día le dije que se quedara a comer”.

En total eran cinco personas las que estaban sentadas a la mesa esperando que se hiciera el asado.

“La alarma que se escucha sonar es de la cámara de seguridad que tiene censor de movimientos. En ese momento no le di bolilla. Lo que nunca me imaginé fue que me estaban robando un pedazo de carne. En la parrilla también había chorizos, y tapa de asado, pero eso no se lo llevó. En total, la compra de la carne me salió $5000″, explicó Carlos.

Robó dos kilos de carne, lo detuvieron y dos horas después de su liberación saqueó una chocolatería.

Un delincuente de 38 años fue detenido por robar carne en un mercado, pero a los minutos lo liberaron y se fue a robar una chocolatería. El insólito hecho sucedió en Bariloche.

Primero, cerca de las 17:00, el ladrón ingresó a un supermercado y se robó dos kilos de carne, pero un empleado lo descubrió, avisó a la policía y fue detenido.

Sin embargo, lo liberaron minutos después por disposición de la Fiscalía. Poco conforme por no haber podido concretar el primer robo, dos horas más tarde, alrededor de las 19:00, decidió ir a delinquir a una chocolatería ubicada en las calles Mitre y Villegas.

Allí, se robó dos kilos de chocolate, pero también fue descubierto por las personas que trabajan en el lugar, que llamaron a la policía y los efectivos lo trasladaron nuevamente a la comisaría.

Luego de esta segunda detención, ya no recuperó la libertad y fue trasladado a Tribunales para que le formulen cargos por ambos hechos delictivos.