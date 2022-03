MADARIAGA: Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual y amenazas contra su ex pareja

MADARIAGA

En las últimas horas personal de la Comisarìa de la Mujer detuvo a un hombre por el delito de abuso sexual agravado contra su ex pareja a la cual intimidaba bajo amenazas e, inclusive, no respetaba las órdenes en su coentra para no acercarse a ella.

La orden se ejecuto luego del aval de la jueza María Fernanda Hachmann ante una requisitoria del fiscal Walter Mercuri.

El imputado, identificado como Oscar Aranda, posee además un pasado violento y una condena previa por homicidio en grado de tentativa. Hace algunos años apuñaló a su hermano varias veces en una de sus piernas.

Yael Aranda, por ese hecho, tuvo que ser internado en grave estado y ser sometido a varias operaciones. Por el shock causado perdió el habla durante algunos meses y a dos años de su recuperación perdió la vida.

El ahora detenido por este hecho de violencia de genero había sido juzgado y hanía obtenido un beneficio con salidas que perderá por la grave acusación en su contra.