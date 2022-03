"La estafadora de Punta del Este": Robó más de 1 millón y medio de pesos a 30 estudiantes brasileños en Argentina

NACIONALES

Una pesadilla viven al menos 30 estudiantes brasileños recién llegados al país. No tienen dinero ni dónde quedarse, mientras deambulaban entre hoteles y pensiones porteñas o departamentos prestados. Todos denuncian que los engañó "la estafadora de Punta del Este", una mujer con antecedentes penales por alquilar y vender propiedades de manera irregular en Argentina y Uruguay.

Kevin, estudiante de 26 años de Brasil, es una de las diez víctimas que radicó este miércoles una denuncia en la Comisaría Vecinal 2A.

Contó a los efectivos que contactó a través de WhatsApp a la acusada, a quien identificó como Adriana de la Fuente, para el alquiler de un departamento en la calle Guido al 1900, en el barrio porteño de Recoleta.

El joven le realizó varias transferencias a la mujer, en cuentas con otros nombres, y cuando llegó el último 31 de diciembre a la Argentina arrancó el calvario.

La primera excusa para no ingresar al departamento es que la inquilina anterior tenía coronavirus, pero Kevin desconfió y le pidió que le devolviera el dinero de la reserva del alquiler, unos 6 mil reales (cerca de 120 mil pesos argentinos). Ante la insistencia, De la Fuente dejó de responder los mensajes y llamadas, según denuncia el joven.

Kevin no fue el único estafado. Son alrededor de 30 estudiantes brasileños "sin casa y sin la plata", asegura a cronica.com.ar. "Vivo acá ya hace 6 años, nunca me pasó nada igual", agrega consternado.

El joven explica que ella les ofreció contratos de alquiler por 6 a 12 meses. En su perfil de WhatsApp, la mujer promociona su negocio con el nombre "Departamentos temporarios". "Todos los servicios incluidos, localizados en la mejor área de Buenos Aires", describe.

Los denunciantes son "todos estudiantes de medicina y venimos al país a estudiar", cuenta Kevin. Y continuó: "La mayoría la conoció ahora. Los que están en CABA son como 15 pero hay muchos más que todavía están en Brasil. Hicimos contratos para alquilar los departamentos y ninguno logró ingresar, pedimos la plata de nuevo y no responde. A todos nos pasó lo mismo".

"Algunos amigos tuvieron problemas en otras ciudades como Rosario. Los quiso sacar antes de la fecha acordada. Con nosotros, todo comenzó a finales del año pasado y principios de éste", señaló.

Kevin relata que están desesperados: algunos fueron expulsados de los hoteles por no poder pagar y con la promesa de la acusada de "pagarles la estadía" mientras se desocupaban los departamentos.

Además, dice que el DNI y apellido de la mujer son falsos y que la reconocieron por sus fotos como "la estafadora de Punta del Este", apodada así por medios uruguayos en 2010, cuando fue procesada por el alquiler y venta irregular de propiedades.

"No consigo estudiar ni dormir, ya no tengo dónde parar. Todo esto me afectó la cabeza. No sabemos qué más hacer", lamenta Kevin. Según estima, la sospechosa adeuda más de 80 mil reales a sus inquilinos. Esa suma supera el millón y medio de pesos argentinos.

Los antecedentes en Uruguay

Los estudiantes afectados reconocieron a Adriana de la Fuente por sus fotos como "la estafadora de Punta del Este". En ese país, numerosas familias argentinas denunciaron en 2017 que fueron engañadas por esa mujer, quien se presentó con el nombre de Adela Galván.

Medios uruguayos reportaron que ella se encontraba con los potenciales inquilinos en Argentina, donde les cobraba el monto del alquiler en Punta del Este y una vez concretado el engaño, ella desaparecía.

En 2010 ya se habían reportado otras estafas similares de la sospechosa, con otro nombre: Adriana Cienfuentes. En ese momento fue procesada por dos delitos de estafa en reiteración real.