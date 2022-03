Habló la mujer que fue atropellada por un ñandú en Ranchos: “Nunca vi qué fue lo que me golpeó”

NACIONALES

Mercedes Villagrán es la mujer que el lunes por la mañana fue atropellada por un ñandú cuando circulaba en su bicicleta en Ranchos y ayer habló sobre la situación insólita que vivió y de la que por suerte salió con heridas leves.

, dijo y aseguró que desde ese día tiene mareos por lo que se le habría resentido un problema que tenía en las cervicales.

“No lo vi, inclusive yo no supe qué me había golpeado, miré para todos lados y crucé la calle”, dijo Mercedes en diálogo con el medio local Grupo Tiempo Digital.

La mujer, que tiene 60 años, suele andar en bicicleta y hace tres años vive en Ranchos, donde vive su hija, por lo que aseguró que no conoce a mucha gente de ahí, menos al dueño del ñandú. Sobre el momento del accidente, aseguró que no se acuerda mucho. “Un hombre salió de la YPF [que se encuentra en una de las esquinas] gritando: ‘¡Es un avestruz!’ y después otro hombre decía: ‘Soy bombero, quédese quietita que ya viene a ambulancia’”, relató.

“Recuerdo que vino la ambulancia, me pusieron el cuello ortopédico y tenía sangre en la mano; con los nervios no sabía nada, no entendía qué pasaba”, relató.

Tras el impacto del ñandú, de acuerdo a las imágenes, Mercedes cayó de la bicicleta e intentó pararse hasta que dos hombres fueron a asistirla. “Me golpeé la cabeza, me hicieron tomografía y radiografía y está todo bien. Hoy [por ayer] a la tarde voy a la doctora porque tengo problemas de la cervical; se ve que no quedé muy bien [después del accidente] porque me mareo mucho”, dijo.

Además, contó que vio el video varias veces y ante el comentario de cómo se ve que el ñandú, que según se supo escapó de una quinta lindera, va directo contra ella, Mercedes atinó a reírse. “El dueño vino un ratito [a verme], me pidió disculpas y se fue. Me preguntó si necesitaba algo y por ahora no. Yo no conozco a la gente de Ranchos, soy de la provincia”, afirmó.