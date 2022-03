Crimen de Lucio Dupuy: Las pericias revelaron que las mujeres lo mataron por el desprecio hacia el género opuesto

NACIONALES

Las pericias psicológicas confirmaron la responsabilidad de Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio Dupuy, y su pareja Abigail Páez, en el asesinato del nene de cinco años en La Pampa. La confesión no es necesaria, porque los peritos concluyeron que ambas mujeres lo mataron porque “interfería en la convivencia de la pareja” y por el desprecio hacia el género opuesto. Es decir, porque era varón.

Así confirmó el abuelo del nene Ramón Dupuy, al detallar que estos estudios "dieron positivo" sobre las acusaciones de ambas mujeres, lo que complica aún más su situación judicial.

Respecto a la estrategia de la defensa, Dupuy afirmó que Espósito Valenti "buscó quedar embarazada de Lucio y que se haya arrepentido después es otro caso". "Ella dice ahora que no estaba preparada para ser madre, que no contaba con las circunstancias para abortar, pero eso no es lo que ocurrió", sostuvo.

De acuerdo a las pericias a la vivienda, contó el abuelo, "en la casa estaban las dos cuando mataron a Lucio. También lo confirmó la pericia forense. Así que tampoco pueden negar eso".

"Las dos violaron al nene. Mandaron a analizar el ADN de los juguetes sexuales que tenían, y dieron positivo", agregó Dupuy, quien expresó que toda la situación es "muy dolorosa".

Lucio Dupuy murió en noviembre pasado víctima de una brutal golpiza que sufrió en la vivienda en la que vivía junto a su madre y su pareja, quienes están imputadas y detenidas.