VILLA GESELL: Encontraron al joven que escapó desde Villa Ballester cuando debía ir a rendir una materia

ZONALES

Francesco Bonomi, de 16 años, había salido ayer lunes hacia la escuela para rendir una materia, pero le pidió al Cabify que lo lleve hacia otro destino y de ahí viajó a Villa Gesell donde fue encontrado sano y salvo.

“Está bien gracias a dios, no fue más que una travesura y él se sentía seguro yendo para allá”, informó con alivio su hermana.

Si bien todavía no saben cómo llegó hasta la Costa, expresó: “Mi primo lo buscó desde las 6 de la mañana y lo encontró, me mandó una foto y me dijo “quedate tranquila que está aca”.

La familia tenía registro de que el chico tomó un Cabify rumbo a La Plata, se trata de un Fiat Siena patente KIF 673. Salió 7.50 y, según la aplicación, llegó a la capital bonaerense alrededor de las 9.30. Según el conductor del vehículo, el adolescente llevaba consigo una valija.

Desde la aplicación pudieron constatar que a las 15.40 intentó hacer una transacción para viajar en Uber hacia Villa Gesell con la tarjeta de crédito del padre, pero no pudo. Allí una de sus tías tiene una casa de veraneo.