ESTAFAS: Advierten sobre ardid que invoca a Correo Argentino

Una persona en Twitter denunció un intento de estafa que le llegó por correo electrónico invocando a Correo Argentino que le indicaba que, para retirar una encomienda llegada desde el extranjero debía depositar poco más de $10.000 y enviar fotos del DNI y selfie, de lo contrario el paquete volvería en 72 horas al país de origen.

"Me dicen que me llegó una encomienda que no esperaba, me piden copia del DNI para liquidar un saldo de $10.000 y qué tengo que hacerlo en 72 horas. No pone mi nombre ni número de trámite... salgo corriendo a hacerlo".

Lo llamativo es que el posteo recogió muchos testimonios de más usuarios que recibieron el mismo correo y evidenció que se trata de un intento de estafa generalizado y nuevo modus operandi de los embaucadores.

El membrete tiene el logo de la empresa pero el resto de la carta que firma una tal "Paula D. Bonamassa", es muy burdo.

El año pasado Correo Argentino ya había advertido sobre este ardid

La empresa ya había detectado la circulación de un correo electrónico falso en el que se exigía a los usuarios el pago de un canon para “proceder con la liberación” de su “envío procedente del exterior”, como consecuencia de una “diferencia en el valor del producto declarado”.

Ante este episodio, el Correo Oficial aclaró que no solicita transferencias monetaria de estas características, y que su único medio habilitado para la gestión de envíos internacionales es el link epago de Correo Argentino.

De hecho Correo Argentino realizó una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, en la que se solicitó el bloqueo de la dirección de correo electrónico y se denunció a los titulares de la cuenta bancaria consignada en el e-mail.

Esta modalidad se reitera en diversos correos electrónicos, generalmente titulados como “Información sobre su envío”, que informan que “su envío procedente del exterior se encuentra disponible en nuestro centro de distribución logístico para su entrega” y solicitan a los usuarios una transferencia inmediata por un monto determinado y variable para proceder a la liberación del envío, e indican que en caso contrario el pedido será devuelto al país de origen en un lapso de 72 hs. "Esta modalidad de estafa, denominada phishing, es cada vez más habitual y se destaca por ser un delito tecnológico que no tiene un límite geográfico. El phishing consiste en el envío de correos electrónicos o mensajes instantáneos de parte de un estafador, que valiéndose de diferentes técnicas se hace pasar por una empresa o persona de confianza mediante una supuesta comunicación oficial", se indicó.

En tanto se informó sobre el paso a paso para recibir un envío desde el exterior a través de Correo Argentino:

• Registrarse en el Portal de Envíos Internacionales de Correo Argentino.

• Hacer un “Aviso de Compra”.

• Recibir la notificación cuando tu envío llega al país.

• Completar la gestión de declaración de contenido y pago.

• Recibir el paquete en tu domicilio o retiralo por una sucursal, según corresponda.

Otras recomendaciones útiles frente a las estafas virtuales:

• Nunca ingresar a un link enviado por un remitente desconocido.

• En caso de tener la más mínima sospecha sobre la autenticidad de la comunicación, contactar a la empresa por medio de las vías oficiales.

• No aportar datos sensibles o información valiosa en forma telefónica o digital.

• En caso de ser víctima de este tipo de estafa, hacer la denuncia formal ante la dependencia policial más cercana al domicilio.

• Para más información sobre delitos informáticos ingresar a la web oficial

El texto de la nota

¡Llegó tu encomienda! Le informamos que su encomienda procedente del exterior se encuentra disponible en nuestro centro de distribución logística para su entrega. Para proceder a la entrega de la misma debe abonar los aranceles que Aduana nos exige, según sus tasas arancelarias es de $10.040, 12 en dicho envío.

Está diferencia de ser abonada para entregar el producto en su domicilio o retirarlo en alguna de nuestras sucursales. De no ser así, el envío volverá al país después de un plazo de 72 horas. Para proceder a la liberación debe cancelar esta diferencia arancelaria, dentro del plazo estipulado.

Para solicitar los detalles del pago necesitamos adjunto en la captura de su DNI de frente y reverso, y una selfie sosteniendo el mismo con una mano, ya que de otra forma no podremos gestionar dicho trámite por usted y necesitará un despachante de aduana.

Recuerde que nuestra área de trabajo solo abarca la gestiones de liberación y pago por lo cual cualquier respuesta que no contenga las tres imágenes requeridas para iniciar el trámite de despacho será ignorada. Si usted no desea recibir su encomienda, por favor no conteste este correo.

Paula D. Bonamassa

Saludos cordiales

Correo Argentino