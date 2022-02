Alerta amarillos por lluvias y tormentas para Madariaga y la región

MADARIAGA





El Servicio Meteorológico Nacional dispuso un “alerta amarillo”. Según el reporte, la zona será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes, acompañadas de ocasional caída de granizo, abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados localmente.

Recomendaciones:

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.