¿Un cohete?: Apareció un objeto extraño en medio del campo

NACIONALES

Pedro Wertz es un trabajador rural de la zona que, por estas horas, no puede salir de su asombro. Por eso decidió hacer pública la situación que lo tiene intrigado; él quiere una respuesta que lo tranquilice. Al menos en parte, algo.

El hombre relató que días atrás, mientras recorría un establecimiento de Villa General Arias, como realiza habitualmente, se topó con un objeto extraño clavado en el suelo.

“Parece un cohete”.

Pensó en ese momento.

A modo de detalle, Pedro señaló que “yo fui a hacer un cortafuego y andaba tarde, hasta que vi ese aparato clavado en el piso. Por eso ayer volví con el tractor, me bajé e hice la filmación con el celular. No sabemos bien lo qué es, está bastante hundido en el piso. No se ven rastros de nada, ni pisadas”.

“¿Qué hubiera pasado si caía en la ciudad?”.

Se preguntó el entrevistado. Y reiteró que “ha entrado bien al piso. Calculo que lo tendrá que ver algún experto, bien lo que es no se. Serán unos 60 centímetros para afuera, pero adentro de la tierra no sé. Es redondo y largo. Además está escrito en otro idioma y yo no soy experto”.

“Es la primera vez que veo algo así, parece que fue hace muy poco porque sino estaría con tierra encima. El vecino me dio la llave por si alguien quiere venir a ver".





Un caso similar

Fue la semana pasada en un campo en el partido de Lobería cuando, dos contratistas llamados Matías Schmidt y Santiago Ucci, mientras trillaban trigo, tropezaron con un objeto espacial que había caído semanas atrás.

“Fue una locura, nunca me pasó algo así. Si bien Matías no se lo tragó de milagro, yo arriba de mi cosechadora lo pasé por encima. Después nos enteramos que la empresa dueña del cohete lo andaba buscando desde hacía más de dos semanas y no lo podía encontrar y que incluso contrataron avionetas para buscarlo”.

Contó Santiago, en una entrevista publicada por el Diario La Nación.