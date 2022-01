Murió Pancho Serra, la voz del éxito “Cachete, pechito y ombligo”

NACIONALES

Francisco Serra, el ex líder de Pancho y La Sonora Colorada, murió este martes en Villa Giardino, Córdoba, donde estaba radicado desde el 2000. La noticia fue confirmada por su familia en el perfil de Facebook de la banda.

“Con un profundo dolor en el alma, hoy nos toca despedir a una excelentísima persona que dedicó su vida a lo que más amaba su familia y la música. Después de una batalla contra la ELA, (esclerosis lateral amiotrófica) nos toca despedirte Francisco Serra o como muchos te conocían Pancho”.

Escribieron sus allegados en un comunicado.

Acto seguido le agradecieron por todo lo que les brindó y por las sonrisas y la alegría que transmitió a través de su música.

“Gracias a todos los que se comunicaron con nosotros el día de hoy para transmitirnos sus condolencias. Gracias pa. Te amamos”.

Concluyeron.

Nacido en Santa Fe, su papá lo había mandado a estudiar música para que tocara para la familia. Aunque sus primeras influencias tenían que ver con el folclore, el día que descubrió a The Beatles no dudó en que lo suyo era el rock and roll.

Con la idea de triunfar como rockero se instaló en Buenos Aires, pero ninguna puerta se abrió y volvió a su Santa Fe natal donde le propusieron armar una banda de música tropical.

“Yo vengo del rock, empecé con The Beatles, con The Rolling Stones, ¿Cómo voy a tocar cumbia?”.

Recordó tiempo atrás en diálogo con La Nación. Pero finalmente reconsideró la propuesta y nació Pancho y La Sonora Colorada que en poco tiempo se volvió un éxito con sus hits e hizo bailar a todas las generaciones.