MADARIAGA: El municipio le pidió a la justicia que investigue si es real la cantidad de muertos por COVID en el distrito

MADARIAGA

Con un escrito presentado a la Fiscalía 8 de nuestra ciudad, el Ejecutivo busca saber si realmente son 59 los muertos por COVID en la ciudad. La exigencia surge a raíz de publicaciones realizadas por el diario El Mensajero de la Costa que colocaron un manto de duda sobre las placas oficiales que se conocen diariamente.

Todo comenzó el sábado pasado cuando el segmento “El Cadete” informó acerca de la posibilidad de que hayan existido 3 fallecimientos en los últimos meses o días que no fueron cargados en los partes.

El segmento se habría basado en supuestas manifestaciones en donde sostienen que los pacientes entraron con COVID positivo, estuvieron internados largo tiempo, tenían comorbilidades y luego fallecieron. Tras esto, las funerarias habrían sido notificadas de aplicar protocolo COVID y los familiares no tuvieron posibilidad de velarlos.





El miércoles, inclusive, el diario informó sobre 2 muertes por COVID mientras que el municipio comunicó tan solo 1. A ese reporte CNM agregó que se trataba de una mujer mayor, con comorbilidades que no tenía el esquema de vacunación completo.

Anoche, según se publicó en el portal oficial, se aseguró que la denuncia era contra El Mensajero de la Costa a pesar de no mencionarlo en el escrito.

No obstante, al acceder al contenido de lo enviado a la fiscalía se solicita, en verdad, que se determine si el número informado de muertos es real. En caso de no serlo, se aclara que se deberá investigar al personal de salud involucrado porque habrían incurrido en un delito de mal desempeño de sus funciones.

Tal situación es de extrema gravedad, pues de ser cierta, se estarían violando las normas nacionales dispuestas en el marco de la pandemia COVID –19, que obligan precisamente a contar con información fehaciente y actualizada.

Al avanzar con el desarrollo, se aclara que en caso de ser cierto lo expresado diariamente, el diario estaría aplicando la “desinfodemia” que es lo que la Unesco considera como exceso de información sobre la pandemia de COVID que lleva a emitir deliberadamente datos falsos.

Sin embargo, eso no está tipificado como delito por el Código Procesal Penal, salvo cuando la información dada contenga datos que conlleven al consumo de medicamentos o productos no avalados y eso cause problemas a la salud pública.

Además, se le solicita a la justicia que le pida el Ministerio de Salud la cifra de muertos oficial del partido y que se corrobore con las actas que contiene el Hospital y cualquier otro efector privado de nuestra comunidad.