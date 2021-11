MADARIAGA: El un fallo inédito la justicia le prohibió la entrada a la ciudad a un policía que atosiga a su ex novia

MADARIAGA

Diana Legarreta sufre desde hace 11 meses la persecución, el acoso y el atosigamiento de su ex pareja. Ella tuvo que hacer más de 10 denuncias contra Fernando Ruíz Javier hasta lograr que la justicia reaccione.

“Mi único objetivo de estar en Madariaga es para recuperarte”

Los mensajes de esa magnitud se reiteran en el celular de la mujer que logró un fallo que no tiene precedentes en la ciudad y que fue dictado por el Juez de Pas Pablo Rodríguez. El policía no podrá ingresar por un año a Madariaga. Tampoco tener perfiles en redes sociales que se vinculen con los de la víctima y no podrá comprar, portar o tener armas; por lo que tuvo que entregar la que utilizaba para cumplir con su función de servidor público.

En la resolución judicial el Juez va más allá y le pide a la Policía Científica que libre oficios y utilice todos los medios para cerrarle las cuentas de Facebook, Twitter, Instagram o Telegram para resguardar a la víctima.

Legarreta vivió un calvario para poder conseguir esta definición. Ruíz llegó a secuestrarle su perro caniche hace pocos días y era recurrente sus apariciones por la casa de la mujer en el barrio Belgrano. A pesar de todas las restricciones de acercamiento vigentes el hombre se sentía impune y regresaba para “intentar recuperarla”, manipularla o agraviarla.

Ahora se espera que el fallo escale dentro de la esfera policial para que sea separado de la fuerza.

La comerciante afectada decidió hacer público el caso porque el hombre instaló un gimnasio en pleno centro y, con la medida restrictiva, no podría trabajar en el mismo. Esto representará, en el corto plazo, un problema para el fallo emitido por Rodríguez ya que la defensa podría argumentar que cercena el derecho constitucional que protege la actividad laboral.