PINAMAR: Con una carta Yeza dijo basta y afirmó que irá a declarar ante la justicia

ZONALES





Luego de conocerse que el intendente de Pinamar Martín Yeza deberá declarar en dolores por el escándalo con las tarjetas Alimentar el próximo jueves, el propio mandatario pinamarense uso las redes sociales para informar que irá a la cita y reiteró que el delito fue cometido por una “empleada municipal y otros delincuentes”





Sin embargo, cuestionó algunas “maniobras judiciales dudosas” para “crear inestabilidad” en la política de la ciudad que gobierna.





Luego, pidió concentrarse en la situación actual del país bajo “el gobierno kirchnerista”. Criticó la designa nación de jueces “adictos” y dijo que lo hacen “para amedrentar a los que piensan distinto”.





El texto de la carta completo





Muchos de ustedes están en conocimiento del delito cometido por una empleada municipal y otros delincuentes en relación a las tarjetas del Plan Alimentar. Quiero que todos sepan dos cosas: lo primero es que fueron los funcionarios municipales los que realizaron la denuncia, y lo segundo es que los responsables del robo están procesados y con prisión preventiva. Están presos efectivamente.





No obstante, se realizaron maniobras judiciales dudosas con la finalidad de crear inestabilidad política en nuestra ciudad. Al reciente procesamiento del ex Secretario de Desarrollo Social de nuestra ciudad (en condiciones muy poco claras y que ya fue apelado en Cámara de Apelaciones) se sumó en las últimas horas y sin ningún fundamento, mi convocatoria a indagatoria. Quiero ser claro y preciso en esto: voy a presentarme en la justicia como cualquier vecino más, porque no tengo nada que esconder, aunque me estén citando sin fundamentos legales y sin decirme de qué me acusan.





Pero quiero centrarme en lo verdaderamente importante, que es el estado actual de nuestro país bajo el gobierno kirchnerista.





El populismo en la versión kirchnerista tiene varias facetas, muchas de ellas muy perversas. Por un lado nombran jueces adictos a ellos mismos y lo hacen desde su histórica mayoría en el Senado de la Nación. Esto deja en evidencia una vez más que no creen en la independencia de la justicia. Por otro lado, con los aprietes judiciales que llevan adelante estos jueces adictos, te quieren hacer creer que todos los que estamos en política somos lo mismo. Pero no es así, nunca lo voy a aceptar y sé que miles de pinamarenses y millones de argentinos están de acuerdo conmigo. Hay otra forma posible de hacer las cosas, de vivir la vida en sociedad democráticamente, sin creer que el que piensa distinto es el enemigo y sin amedrentar a los adversarios.





Hay un remedio para esto, hay una forma en la que vos y yo podemos decir BASTA.





BASTA de usar "la platita" de nuestros impuestos para extorsionar a los argentinos por el voto.





BASTA de usar el nombramiento de jueces para amedrentar a los que piensan distinto.





BASTA de esta decadencia judicial, de jueces militantes que cumplen órdenes de Cristina Kirchner, del Instituto Patria y de La Cámpora.





También quiero pedirles que estén más atentos que nunca. Hay sectores políticos de nuestra ciudad que utilizan estas operaciones judiciales para beneficio propio y para intentar obtener una tajada en las próximas elecciones. Son los mismos que estuvieron sistemáticamente en contra de todo lo que hicimos; son los mismos que están en contra del desalojo de las usurpaciones; son los mismos que callan ante el ataque constante de su gobierno provincial sobre nuestra ciudad; y son los mismos que ahora dicen abierta y públicamente que se debería iniciar un proceso de destitución de mi figura como intendente.





No voy a bajar los brazos. No me van a amedrentar con causas judiciales armadas. No me voy a resignar. No voy a darles el gusto. No voy a dejar que sigan expulsando a nuestros hijos del país. BASTA.