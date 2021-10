MADARIAGA – PRIMERO EN CNM: Hurtaron 2.000 dólares del interior de una casa de “Laguna del Rosario”

MADARIAGA

El propietario de una de las chacras ubicadas en el barrio privado “Laguna del Rosario”, en Ruta 74 kilómetro 2, se presentó en las últimas horas para denunciar el faltante de 2.000 dólares que tenía escondidos en el bolsillo de una prenda de vestir dentro de un armario.

Según explicó la víctima, alguien los tomó sin que él se diera cuenta en los últimos días. De hecho llegó a revisar a inicios de semana que estuvieran en su sitio y, al confirmarlo, estuvo tranquilo durante las restantes jornadas.

No obstante, se percató de que alguien los tomó y realizó la denuncia por hurto. En los alrededores de la casa no posee sistema de cámaras de seguridad y el lugar siguió siendo utilizado durante todos estos días por lo que no pudieron levantarse rastros.