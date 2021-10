Día de la Madre, a pura promo: lanzan rebajas del 20% al 40% y hasta 24 cuotas sin interés

NACIONALES





Comenzó la cuenta regresiva para el Día de la Madre. Este domingo las mamás esperarán recibir, además de afecto, un buen regalo. Y quienes salgan a comprarlo, por el bien de sus bolsillos, deberían antes consultar las promociones que tendrán sus tarjetas de acá al 17 de octubre. De lo contrario, podrían dejar pasar la chance de pagar con rebajas del 20 al 40% e incluso en 24 cuotas sin interés.









A esos niveles llegarán esta vez los beneficios especiales anunciados para quienes adquieran en los próximos días electrodomésticos, tecnología, ropa, calzado y otros rubros clave. Además, en el fin de semana habrá descuentos en delivery gastronómico.





Así lo confirmaron fuentes de los principales bancos y fintechs del país. Empresas que, con el resurgimiento de las compras presenciales, volvieron a concentrar sus promos más agresivas en los días previos al festejo. Ya a no las diagramaron pensando tanto en los plazos de entrega del comercio electrónico, como se venía haciendo en pandemia.





A continuación, tarjeta por tarjeta, cuáles serán las mejores oportunidades de ahorro, qué días estarán vigentes, en qué tiendas, y todo lo que se necesita saber para aprovecharlas al máximo.





Promociones del Banco Ciudad para el Día de la Madre





-Hasta el 13 de octubre. En marcas de ropa y calzado seleccionadas (Dexter, Moov, Stock Center, Grimoldi, Portsaid, Desiderata, Yagmour, XL y Ver), un 30% de descuento y 3 cuotas sin interés.





-14 al 17 de octubre. En locales adheridos de los shoppings Galerías Pacífico, Alto Palermo, Avellaneda, Abasto, Paseo Alcorta y Patio Bullrich, 20% pagando a través de la billetera virtual Modo.





-14 y 15 de octubre. En Farmacity, Get the Look, Simplicity, Farmacity.com y getthelook.com.ar, 10% y 3 cuotas sin interés. Además, durante todo el mes, 6 cuotas sin interés en tecnología en Tienda Ciudad.





Promociones del Banco Provincia para el Día de la Madre





-Hasta el 31 de octubre. En productos seleccionados de electro, informática, aire libre y cuidado personal, habrá 20% y 24 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. Se accede desde este sitio web.





-15 y 16 de octubre. En indumentaria, casas de deportes, perfumerías y librerías de texto, 30% y 3 cuotas sin interés. Tope de ahorro: $ 2.500 por transacción.





Promociones del Banco Nación para el Día de la Madre





Del 12 al 16 de octubre la entidad pública ofrecerá:





-40% de descuento. En shoppings y marcas de indumentaria, pagando con BNA+. Si no se usa esa app, el descuento es del 30% y se puede sumar un ahorro adicional empleando la billetera virtual Modo.





-30% y 6 cuotas sin interés. En ropa, marroquinería, calzado, ópticas, joyerías y otros rubros, con tarjetas Visa y Mastercard.





Promociones del Banco Santander para el Día de la Madre





-13 de octubre. En los principales shoppings y marcas de indumentaria del país, un "Especial Super Miércoles" con 25% y 3 cuotas sin interes, sin tope de reintegro. Para clientes Select, 30% de ahorro.





-15 y 16 de octubre. En Rapsodia, Caro Cuore, Grimoldi , Ver y muchas otras marcas, 30% y 3 cuotas sin interés. Rige para clientes adheridos al programa "Women", sin tope de reintegro.





-Todo el mes. En Luxury Outlet, 10% en un pago y sin tope, para clientes adheridos al programa "Sorpresa" que abonen con American Express.





Promociones del Banco Macro para el Día de la Madre





-14 al 16 de octubre. En shoppings y comercios de ropa adheridos, 20% y 6 cuotas sin interés (pero para clientes Selecta, 30%). Además, en perfumerías, 10% en 6 cuotas sin interés, sin tope de devolución.





-11 al 17 de octubre. En Frávega, Musimundo, Naldo, Megatone y en productos elegidos de Mercado Libre, hasta 12 y 18 cuotas sin interés con Macro Selecta.





-Hasta el 17 de octubre. En ropa, gastronomía, peluquería y perfumería, hasta 40% de ahorro cambiando puntosdel programa Macro Premia.





-15 al 17 de octubre. En millas de Aerolíneas Plus, 50% de descuento con Macro Premia. Durante estos tres días, 9 puntos por milla.





-Pagando con Modo. Se obtiene un 10% con tarjeta de crédito, acumulable con todas las promociones. Tope de ahorro: $ 300 por operación y $ 1.500 al mes.





Promociones del Banco Galicia para el Día de la Madre





El 14 y el 15 de octubre los clientes del Galicia podrán aprovechar:





-25% y 3 cuotas sin interés. Para comprar ropa y calzado en 49 shoppings y unas 100 marcas de todo el país. Para clientes Eminent, 30% de ahorro.





-10% y 3 cuotas sin interés. En perfumerías y joyerías seleccionadas de shoppings.





Promociones con Naranja X para el Día de la Madre





Con la tarjeta de crédito NaranjaX se podrán aprovechar las siguientes promos especiales:





-12 de octubre. En marcas de indumentaria elegidas, 25% y 3 cuotas sin interés (Plan Z).





-14 al 16 de octubre. En los principales shoppings del país, 25% y 3 cuotas sin interés (Plan Z). Además, 20% y 6 cuotas sin recargo en Stock Center, Moov, Dexter, Sport Line, Topper, Mega Sport y Factory Deportivo.





-11 al 18 de octubre. Un "Especial Electro" en Cetrogar, Musimundo, Megatone, Naldo y la Casa del Audio con 12 cuotas sin interés. Además, todo el mes, igual beneficio para adquirir celulares en Personal, Claro y Movistar.





-11 al 16 de octubre. En locales de las perfumerías Juleriaque y La Perfumerie, 10% y 6 cuotas sin interés.

Por su parte, con la tarjeta prepaga Visa y la cuenta de Naranja X ofrecerán 15% en la web de Showsport, de martes a domingo. Y habrá un 30% sobre el consumo de quien use el plástico por primera vez.





Promociones del Banco Itaú para el Día de la Madre





-12, 19 y 26 de octubre. En las principales marcas de moda, entre 15% y 35% de descuento (según el segmento al que pertenezca el cliente) y 3 cuotas sin interés.





-Domingo 17. En delivery gastronómico a través de Rappi, 35% de descuento pagando con tarjeta de débito (tope de ahorro, $ 1.500). Estos consumos además sumarán doble puntaje en @tumundopuntos.





-En ese programa, en tanto, a quien no le alcancen los puntos para el regalo deseado le dejarán combinarlos con pagos en 12 cuotas sin interés.

Promociones del Banco Comafi para el Día de la Madre





-11 al 17 de octubre. En restaurantes, alojamiento, cursos y actividades que se adquieran por Atrápalo, 6 cuotassin interés; para clientes Único, 9 cuotas. Además, 15% en experiencias de Fanbag.





-14 al 16 de octubre. En marcas de ropa y shoppings adheridos, 15% y 6 cuotas sin interés un con tope de reintegro de $ 1.500. Pero para clientes Único, 20% y tope de $ 2.000.





-14 al 16 de octubre. En Swatch, Style Store y joyerías del interior, hasta 25% y 6 cuotas sin interés. Además, 10% y 6 pagos sin recargo en las perfumerías Juleriaque, Parfumerie y Cortassa.

Promociones del Banco ICBC para el Día de la Madre





-12 y 13 de octubre. En ICBC Mall, hasta 40% y 3 cuotas sin interés en gift cards (tarjetas de regalo) elegidas.

-15 y 16 de octubre. En Alto Palermo, El Solar, Paseo Alcorta, Patio Bullrich y otros shoppings de todo el país, hasta 30% de descuento en locales adheridos.

Promociones del Banco BBVA para el Día de la Madre





-11 y 12 de octubre. En los shopping a Unicenter, El Solar, Galerías Pacífico, Nordelta, Portal Rosario, Paseo Aldrey, Patio Olmos, Nuevocentro, Palmas y Recoleta Mall, 30% y 3 cuotas sin interés.





-11 al 17 de octubre. En Frávega, 10 cuotas sin interés en productos seleccionados de tecnología, electrónica, audio, electrodomésticos, cuidado personal, hogar, herramientas, deportes y fitness.





-17 de octubre. En delivery a través de Pedidos Ya, 40% de reintegro abonando en un pago, con un tope de ahorro de $ 750 por cada cuenta de esa app de envíos.





Promociones del Banco Hipotecario para el Día de la Madre

El sábado 16 y el domingo 17 clientes del Hipotecario podrán acceder a descuentos del 25% y 3 cuotas sin interés en una selección de shoppings y tiendas de electro, ropa, artículos deportivos y otros rubros.





Las marcas participantes son Frávega, Megatone, Musimundo, Swatch, Style Store, Dexter, Moov, Stock Center, Ver, Paseos Libertad y Búho Puntos. Además, pagando con la app Modo, 15% extra.

Promociones del Banco Patagonia para el Día de la Madre





-11 y 12 de octubre. En Grimoldi, Sarkany, Sofía Sarkany, Swatch y Paruolo, hasta 30% y 3 cuotas sin interés.





-14 y 15 de octubre. En shoppings adheridos de todo el país, hasta 30% y 3 cuotas sin interés. Además, hasta el domingo, pagando con Modo, un 20% en centros comerciales acumulable con otras promos bancarias.





-Además, 3 cuotas sin interés en Mercado Libre (hasta el 15 de octubre). Y 6 pagos sin recargo en Club Patagonia combinables con canje de puntos.





Promociones con Ualá para el Día de la Madre





-Hasta el domingo 17. En Ver y Dexter, 25% pagando con la tarjeta Mastercard, con un tope de ahorro de $ 800 por marca. Además, 20% en Open Sports y Trip Store, con tope de $ 2.000 por transacción.





-Hasta el domingo 17. En Musimundo, un 20% de rebaja para compra online y telefónica. La promo es acumulable y permite ahorrar hasta $ 1.600.





-Todos los días. En experiencias Fanbag, 15% de ahorro usando el cupón "Inigualable". Además, 10% en Whirlpool.com.ar, acumulable con otras promos.

Promociones con Tarjeta Carrefour para el Día de la Madre

Con estos plásticos, emitidos por el Banco de Servicios Financieros (BSF), hasta el lunes 18 de octubre se podrá aprovechar en Carrefour:





6 cuotas sin interés (o 10% en un pago) en todos los electrodomésticos .

6 cuotas sin interés en ropa y calzado (para compras de más de $ 5.000).

12 cuotas sin interés en todas las bicicletas .



Sumado a esto, con un código QR de la app de Tarjeta Carrefour, este martes 12 se conseguirá un 20% de ahorro sin tope en los Híper, Market y Express de la cadena.