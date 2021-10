Abusaron sexualmente y robaron a un joven en Ranchos

ZONALES

Un joven de 18 años, de la localidad bonaerense de Ranchos, fue víctima de un abuso por parte de cuatro sujetos oriundos de Chascomús, quienes cometieron ese vejamen tras robarle.





El Comisario Inspector Patricio Caballero Jefe de la Jefatura de Policía y Seguridad Comunal de General Paz, prefirió omitir detalles explicando el motivo y aseguró: "Lo único que puedo decir por respeto a la familia y la víctima, es que los autores están detenidos un menor y un mayor de edad oriundos de Chascomús. El resto está en manos de la Fiscalía."





En ese sentido, el funcionario dijo: "Ahora hay que respetar a la familia y la victima", y añadió: "En lo particular me siento dolido por lo ocurrido, que haya detenidos no me alivia. Yo tendría que estar acostumbrado a tratar estos casos, pero con 25 años de servicio no lo estoy. Lo único que le pido a la gente es que no publique barbaridades, un poco de respeto".