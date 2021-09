(VIDEO) Así escapó el argentino acusado de asesinar a su hijo de 2 años en España

NACIONALES

Un nene de dos años fue encontrado muerto por asfixia debajo de una cama de una habitación del hotel Concordia de Barcelona. Ocurrió el martes 24 de agosto último. Hasta ese lugar había sido llevado por su padre, el economista argentino Martín Ezequiel Alvarez Giaccio, tras haberlo pasado a buscar por el departamento de su ex esposa, de la calle Arizala, en el barrio barcelonés de Sants Badal.

El hombre, de 44 años, está acusado de asesinar a su hijo. Ahora trascendió un video de las cámaras de seguridad del hotel, que complica más aún su situación: se lo ve escapando del hotel, tras saltar una reja. Llevaba una remera gris, jeans y zapatillas rojas.

Alvarez Giaccio, durante toda la tarde del 24 de agosto, había estado en la pileta del Concordia con el bebé, filmándolo y sacándole fotos, según testigos.

En un momento, comenzó a enviarle mensajes a su ex mujer diciéndole que se suicidaría y le había advertido que “se iba a arrepentir”, tras haberlo dejado. Y agregó:

"Te dejo en el hotel lo que te merecés”.

Desesperada, su ex esposa corrió hasta el lugar. Pero no la dejaron ingresar por no estar registrada entre los huéspedes. Llamó a los Mossos d’Esquadra, la Policía de Cataluña.

Al entrar a la habítación 704, el hombre de 44 años ya no estaba y tampoco encontraban al menor. Hasta que uno de los efectivos miró debajo de la cama. Allí esta el cuerpo sin vida del nene. Según indicaron, la muerte habría sido causada por asfixia.

Los Mossos d’Esquadra publicaron en sus redes sociales la imagen de Álvarez Giaccio y detallaron sus características físicas.