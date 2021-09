Desde hoy, los residentes vacunados con 2 dosis no deberán hacer cuarentena cuando regresen al país

“Por suerte esta vez podemos hablar de flexibilizaciones y no de restricciones”.

A la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, la invade cierto alivio aunque reconoce que le queda un duro trabajo por delante. En los meses que lleva la pandemia de coronavirus desde los primeros vuelos de repatriación que tuvo que hacer el Gobierno para que volvieran los argentinos que estaban en el exterior allá por marzo, abril y mayo de 2020 a ella le tocó comunicar muchas noticias que alteraban el humor social.

“La ministra de Salud Carla Vizzotti junto al jefe de Gabinete Juan Manzur ya anunciaron el martes de esta semana una flexibilización en la apertura de las fronteras. Esto es producto de que estamos con un 45 por ciento del total de la población completamente vacunada, y casi un 70 por ciento con una sola dosis. Eso nos permite pensar en diferentes tipos de aperturas progresivas. Las dividimos en tres etapas. Una empieza este 24 de septiembre. Los argentinos o extranjeros con residencia en nuestro país que provengan de cualquier lugar del mundo, por razones de trabajo, estudio o turismo, con el esquema completo de vacunación y si la última vacuna tiene más de 14 días de aplicación van a poder ingresar al país sin hacer aislamiento. Ya no será necesario que se aíslen siete días”.

Comentó.

(durante la madrugada se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 932/2021)

-¿Estar vacunado será el único requisito o siguen las mismas exigencias de antes?

Obviamente que van a tener que hacerse una PCR en el lugar de origen 72 horas antes del viaje, test de antígenos al llegar a Ezeiza o a su lugar de arribo en Argentina. Y deberán hacer otra PCR entre el quinto y el séptimo día del arribo. También los extranjeros que vienen a trabajar autorizados previamente por Migraciones estarán incluidos en este ítem de no hacer la cuarentena obligatoria.

-Usted habló de tres etapas ¿cuál es la segunda?

-A partir del lunes 27 de septiembre vamos a hacer una prueba piloto en Puerto Iguazú, Misiones. Es el lugar del país que en algunos días compite en el movimiento de personas con Ezeiza. De la cantidad de tránsitos que tiene es uno de los más importantes del país, un corredor turístico clave. Teniendo en cuenta el doble esquema de vacunación vamos a permitir que ingresen por allí todos los brasileños, sean de Foz de Iguazú o provenientes de otras ciudades. También tendrán que presentar PCR negativo y la provincia instalará un laboratorio en el que se deberán someter a un test de antígenos en el paso fronterizo. Quizás alguna otra provincia se sume en estos días a una prueba similar si está en condiciones de recibir turismo porque ya tiene corredores seguros.

-¿Y la tercera etapa que incluirá?

-El 1 de octubre se permitirá el ingreso de extranjeros que vengan de los países limítrofes: Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. También se exigirán las mismas condiciones. Esquema de vacunación completo, PCR negativo, antígenos al llegar y seguro Covid. Tampoco tendrán que hacer aislamiento si cumplen con todo lo anterior que te mencioné.





-¿Qué otras flexibilizaciones están previstas?

-Desde el 20 de octubre empezará la temporada de cruceros. Es algo en lo que veníamos trabajando desde hace tres meses con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Turismo y con las empresas que los realizan porque es una fuente de ingresos muy importante sobre todo para las provincias patagónicas y para el turismo en general. Muchos llegan a través de Ezeiza y de allí luego hacen viajes en ese tipo de travesías. La temporada de cruceros está confirmada. Para subirse a un buque las empresas son las que se ocuparán de controlar lo que cada viajero deberá presentar al abordar.

-Vizzotti también anunció este martes que en noviembre la apertura al turismo será total.

-Desde el 1 de noviembre el turismo quedará habilitado para extranjeros que vengan de todo el mundo. También con esquema completo de vacunación y PCR negativo. Y cuando la población argentina llegue al 50% con dos dosis ya no será necesario hacer el test de antígenos al llegar. Algo que estamos cerca de conseguir.

-En ese momento ¿será necesario que aumente el tráfico aéreo? Actualmente rige un cupo diario de ingresos al país.

-Entre el 1 de octubre y noviembre nos vamos a poner de acuerdo entre ANAC (la Agencia Nacional de Aviación Civil que programa y autoriza los vuelos), Migraciones y Salud para aumentar la frecuencia de vuelos internacionales desde los aeropuertos habilitados. El cupo que rige es de 2300 pasajeros diarios, más dos vuelos especiales. No están llegando llenos los vuelos del exterior. Oscilan entre los 1300 y los 1700 pasajeros por día. Hay que tener en cuenta que e laboratorio de Ezeiza tarda unas dos horas en controlar a todo un vuelo que trae 300 personas.

-En algunos países limítrofes como Chile, Brasil y Uruguay se aplicaron vacunas que no se utilizaron en nuestro país como Sinovac, de origen chino. ¿Esa es una dificultad extra?

-Nosotros no cuestionamos a otro país por cuál vacuna aplicó. Eligió una o es la que pudo comprar. Si su agencia de medicamentos, o sea la ANMAT de ellos, decidió que es una vacuna buena, que brinda la protección suficiente, consideramos que está bien y podrán ingresar sin inconvenientes. No haremos distinciones. Será importante que completen bien las declaraciones juradas al ingresar.

-¿Qué pasará con los argentinos que recibieron las dos dosis de Sputnik? Estados Unidos les impedirá desde noviembre el ingreso a esas personas.

-No es un problema solo nuestro, sino de casi 70 países, muchos de ellos europeos que eligieron aplicar la Sputnik V. Creo que se va a modificar. Son situaciones que se van a subsanar en breve. Son muchos los europeos también que se verían afectados. Que no haya todavía un acuerdo internacional para un certificado único que permita la circulación entre países complica bastante.

-La Unión Europea sacó de su lista roja a Uruguay y a Chile. Les permite viajar a sus ciudadanos a esos países sudamericanos. ¿Qué le falta a Argentina que le permita acceder a ese mismo status?

-Ellos toman un índice de mortalidad cada 100.000 personas. Argentina está con el porcentaje más bajo de contagios en mucho tiempo y con una cantidad de camas UTI ocupadas que no se registraba hace más de un año. Hace 16 semanas venimos de una baja sostenida de casos. Así como otros países salieron de la zona roja saldremos nosotros en breve.

-¿En que estado quedan las otras fronteras terrestres?

-Desde diciembre que venimos trabajando con Bolivia para generar el tránsito entre La Quiaca y Villazón. Estamos cerca de generarlo porque desde Bolivia ya aportaron todo lo que le pedíamos. Va a quedar considerada casi como una sola ciudad, donde van a tener una burbuja sanitaria en la que se podrá circular de un lado para el otro. Ese mismo esquema está pidiendo Entre Ríos entre Concordia y Salto, para que se pueda ir entre ambas ciudades sin problemas. Hay provincias que no quieren una apertura total pero si otra forma de relacionarse con los países limítrofes.

-Con Paraguay que tiene gran parte de su frontera con Formosa y que siempre se sostiene que es una zona “permeable” para el ingreso de extranjeros ¿también hubo este tipo de avances?

-Por ahora no tenemos ningún tipo de pedidos para que puedan ingresar paraguayos por vía terrestre. Si lo pueden hacer vía aérea, desde el 1 de octubre. No lo pidieron ni Formosa ni Misiones.

-¿Qué aeropuertos están habilitados para vuelos internacionales?

-Con Córdoba faltan detalles para que lo pueda hacer. Seguramente será muy pronto. Lo mismo con Salta donde se están revisando los últimos protocolos desde Salud. Por ahora son Aeroparque, San Fernando y Ezeiza y ya se sumó el aeropuerto de Mendoza, El Plumerillo. También se habilitó Colonia Express, uno de los ferrys que va a Uruguay, que se agrega a Buquebús para el transporte fluvial con Uruguay.

-Vuelven los viajes de egresados dentro de Argentina, ¿qué pasará con los que quieran viajar al exterior? Por ejemplo a Cancún, un destino que eligen algunos estudiantes secundarios.

-Todavía no recibimos ninguna notificación al respecto. No está definido desde el ministerio de Salud qué van a hacer con esos viajes al exterior. Entiendo que como la mayoría de los adolescentes que tienen entre 12 y 18 años no están vacunados eso tendrá que esperar.

Carignano también detalla que “día a día esto cambia. Hay muchos gobernadores que preguntan, ven que mejora el panorama en su provincia, que se avanza con la vacunación a nivel nacional. Y por eso van a ir pidiendo la apertura de pasos terrestres o de aeropuertos. Por el momento quedó abierto el paso Cristo Redentor en Mendoza. Hay otras provincias que limitan con Chile y que están averiguando cómo abrir.

-Desde la oposición criticaron tantas aperturas y las calificaron de medidas oportunistas.

-Todas estas decisiones se tomaron teniendo en cuenta que la situación sanitaria está mucho mejor, que hay menos riesgo epidemiológico. Pudimos controlar el ingreso de la cepa Delta del Covid que no es de circulación comunitaria. Son medidas que esperábamos anunciar desde hace unos días y que ahora podemos comunicarlas. Después de tanto tiempo de restricciones llegan las flexibilizaciones. Estamos contentos de que así sea.