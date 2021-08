Un pueblo italiano vende casas por 1 euro: ¿Cuáles son los requisitos para acceder a una de ellas?

INTERNACIONALES

El alcalde de la localidad italiana Maenza, Claudio Sperduti, anunció que avanza el proyecto para vender casas tan sólo 1 euro. De esta forma, el pueblo trata de revertir la actual situación de disminución y envejecimiento de la población, la cual también afecta a otros pueblos del país europeo.

La ciudad de Maenza se incorporó al proyecto italiano de vender casas por un valor irrisorio. De hecho, Es la primera de la región del Lacio que ingresó a este famoso programa. Esta iniciativa se puso en marcha durante el año pasado y desde su conocimiento han sido muchas las personas interesadas.

Esta ciudad se encuentra a solo 70km de Roma, capital de Italia. Maenza surgió en el siglo XII. En el pasado, esta localidad fue ocupado por pastores y distintas tribus, pero actualmente las casas han quedado abandonadas. Es por eso que las autoridades decidieron ponerlas en venta por menos de un euro para poder revivir la región con los nuevos ciudadanos.

Claudio Sperduti, el alcalde de la ciudad, calificó esta decisión como “un pacto para el renacimiento del pueblo”. El funcionario destacó que tiene como objetivo principal recuperar las viviendas, algunas de ellas están en ruinas, y así poder instaurar un vínculo entre los dueños anteriores y los posibles compradores.

“Vamos paso a paso. A medida que las familias originales se ponen en contacto y nos entregan sus antiguas casas, las ponemos en el mercado a través de anuncios públicos específicos en nuestro sitio web para que todo sea muy transparente”.

Detalló Sperduti, en una entrevista con el medio CNN.

Condiciones para acceder a las propiedades en Italia

Desde las autoridades locales señalaron que hay algunas condiciones que deberán cumplir aquellos interesados en adquirir estas propiedades.

En ese sentido, se destacó que la principal tarea a realizar es restaurar las viviendas en menos de tres años. Este requisito se debe a que muchas de las propiedades poseen un total deterioro, lo cual representa un peligro no sólo para los futuros dueños sino también para los transeúntes.

Otro de los requisitos que tendrá que realizar el nuevo propietario es el pago de un depósito de garantía de 5.000 euros. Del mismo modo, especificaron que este monto será devuelto una vez finalizadas las remodelaciones.

Los posibles compradores deberán presentar una solicitud a los funcionarios locales, quienes otorgarán cada una de las casas según la funcionalidad de la propiedad. Es por eso, que tienen que presentarse los planos detallando en qué transformaran la casa. Por ejemplo, en un negocio, restaurante, etc.

Por último, el primer lote de viviendas ya se encuentra en el mercado y las solicitudes para obtenerlos cierran el próximo 28 de agosto. No obstante, el propio alcalde informó a aquellos que no logren presentar su propuestas previo a esta fecha, que no deberán preocuparse porque en poco tiempo saldrán nuevas casas al mercado.