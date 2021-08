Es abogado, tiene más de 40 denuncias y le dieron arresto domiciliario: Las víctimas están "aterradas"

NACIONALES

El abogado y asesor de la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, por el momento suspendido, Matías Sanz Navamuel, tiene en su haber decenas de denuncias por violencia de género por parte de su ex pareja. La Fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género N°3, sumó más denuncias por dos hechos de amenaza, cuatro por desobediencia judicial y usurpación de propiedad, en contra de una nueva víctima. El agresor, el pasado 5 de agosto habría accedido al arresto domiciliario con "custodia ambulatoria".

Mientras tanto, las víctimas viven "aterradas", según expresó una de ellas.

Durante la tarde del jueves 5 de agosto, por orden del Juzgado de Garantías N 1, a cargo de Ada Zunino, Sanz Navamuel, habría accedido al arresto domiciliario con una custodia ambulatoria y seguiría atendiendo clientes en su estudio jurídico, según publicó El Expreso Salta.

Por pedido de la fiscal María Luján Sodero Calvet, el agresor había estado detenido menos de un mes por el incumplimiento de una perimetral.

Por los delitos de imputación en curso real, por "desobediencia judicial; turbación de la posesión y desobediencia judicial en concurso ideal; coacción agravada y desobediencia judicial en concurso ideal y amenazas agravadas y desobediencia judicial en concurso ideal", en un total de catorce hechos, el abogado fue denunciado por violencia de género.

La fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género N°3, Gabriela Dávalos, imputó al abogado salteño Matías Sanz Navamuel por amenaza. desobediencia judicial y usurpación de propiedad, en concurso real, en contra de una nueva víctima.

Hace más de un año que una mujer viene denunciando violencia de género por parte de quien fue su pareja por dos años y medio.

Desde el primer hecho, donde intentó ahorcarla y arrastrarla por la escalera, la mujer no ha dejado de recibir todo tipo de amenazas y hostigamientos.

Antonio Marocco , presidente de la Cámara Alta de Salta .

Una nueva víctima

A las denuncias de la ex pareja del abogado, según Aire Online, se suman las de otra ex pareja con quien estuvo casada tres meses y con quien no tiene hijos.

“Yo me enteré de la alianza. Vos vas a ser responsable de lo que le pase al hijo de (en referencia a la primera ex pareja). Sos una traidora. Sos peor que ellos. Uno a uno van a desaparecer. Yo dí todo lo que pude y vos te aliás con tu enemigo…Sigan denunciando. Sé lo que están haciendo. Tengo mis contactos. Sé hora por hora cada movimiento….te queda poco tiempo, mientras me sigo divirtiendo. No tengo miedo”.

Amenazó el abogado a su segunda ex pareja, en la carta que fue incorporada a la causa como prueba, según publicó el medio salteño.

Fue por esta denuncia, que el Juzgado Penal de Violencia Familiar y de Género ordenó a Sanz Navamuel abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica contra la segunda mujer y dictó una medida restrictiva de no acercamiento a menos de 300 metros.

El Senado lo suspendió por violento

El pasado 29 de julio, el Senado de Salta decidió separar del cargo al abogado como empleado de la Cámara Alta, para investigar su responsabilidad tras la imputación y detención por violencia de género.

“He conversado mucho este tema con los damnificados, pero estábamos esperando la actuación de la justicia. Le hemos requerido a la justicia a través de decisiones de la presidencia saber cuál es la situación de esta persona. A raíz de la respuesta del Poder Judicial hemos decidido iniciar un sumario administrativo, separarlo de las funciones sin goce de haberes hasta tanto haya una resolución de la justicia”.

Explicó en su momento Antonio Marocco, presidente de la Cámara, al medio local Nuevo Diario de Salta.

Mientras tanto, la diputada provincial Silvia Varg pidió un jury de enjuiciamiento para la jueza, Ada Zunino, quien determinó el arresto domiciliario del abogado. La diputada realizó una dura crítica en contra de la Justicia porque el hombre "fue imputado por hechos de violencia de género, pero fue beneficiado con arresto domiciliario, a instancias de la jueza de Garantías", publicó Aires On Line.