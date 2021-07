TOKIO 2020: La “Peque” Paretto cerró su trayectoria deportiva y no pudo contener las lágrimas y agradeció el apoyo y acompañamiento

NACIONALES

Paula Pareto cayó en el repechaje frente a la portuguesa Catarina Costa y se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en un combate de Judo de la categoría hasta 48 kilos que no fue uno más debido a que para la judoca argentina significó el cierre de su maravillosa carrera.





"Pido perdón por no hacerlos tan felices como en Río", expresó Pareto en diálogo con TyC Sports, en referencia a una de las dos medallas que consiguió la judoca argentina. La Peque fue dorada hace cinco años, mientras que en Beijing 2008 se había colgado la de bronce.





Hoy, Pareto, a los 35 años, cerró su carrera con un diploma olímpico, algo que también había conseguido en su actuación en los Juegos de Londres 2012.





“Di lo que pude pero bueno, es deporte. La tristeza también es parte de tantas alegrías”, expresó la histórica judoca argentina. Y aportó sobre su rival, a quien abrazó luego de que la derrotara con un Ippon: “Es una chica divina con la que luché y merece que le vaya bien”.





Con los ojos vidriosos y la voz cascada, la además traumatóloga aseguró: “No me veía compitiendo en estos Juegos Olímpicos, pero fui fiel a mis principios de dar todo, hasta la última gota y no dejar nada. Tal vez ese todo no era en Rio, ahora sí. Me esperan varias visitas médicas a la vuelta (contra la japonesa Funa Tonaki sufrió una lesión en su codo izquierdo), pero estoy convencida de que dejé todo”.





Por último, la Peque se tomó un minuto para darle las gracias a todos los que la acompañaron y le dedicaron palabras de aliento durante estas últimas fechas y en toda su carrera: “Estoy muy contenta por todos los mensajes que recibí, tanto en esta semana como en las previas. Ese cariño de la gente más allá de la medalla es algo que a mí me hace muy feliz. En esta semana me sentí muy querida y apoyada por todos como persona, como argentina y como representante de ellos”.





Y concluyó con la grandeza y la calidez que la caracteriza: “No deja de sorprenderme el cariño de la gente. Dentro de todo el lío de emociones hay muchas cosas positivas. Les pido perdón por esta vez no hacerlos tan felices como en Rio”.