No quiso usar barbijo dentro del colectivo, atacó a una mujer y casi lo linchan

NACIONALES

Este martes, un grupo de pasajeros vivieron momentos de tensión en un colectivo en La Plata. Es que un hombre de 21 años se subió al micro y causó importantes disturbios al negarse a subirse el barbijo e incluso amenazó a quienes intentaron hacerle entender que se lo tenía que poner para seguridad de todos.

Todo ocurrió en horas de la tarde, cuando el sujeto subió al bondi de la línea 275 con el cubrebocas bajado. Ya desde el comienzo se mostró como un caso conflictivo es que no tenía para abonar el pasaje y una persona se ofreció a pagarlo por él. En ese momento, el chofer se dio cuenta de que no tenía la mascarilla puesta y le dijo que si no se la colocaba no lo llevaría.

En ese momento, el joven aceptó y se la subió, pero apenas llegó al fondo de la unidad, se sentó y se la quitó. Al verlo, inmediatamente el conductor reiteró su pedido. Esto hizo que el delincuente se tornara agresivo por lo que intentaron calmarlo y hacerlo entrar en razón.

Pero no lo lograron y él se abalanzó sobre una mujer y la amenazó de muerte empuñando el pico de una botella de vidrio rota. Incluso le llegó a pedir todo su dinero en un intento de asalto. Afortunadamente, tras un breve forcejeo lograron quitarle el objeto cortante de la mano y minutos después fue detenido por la Policía.

Pese a que el incidente no pasó a mayores, un jubilado que estaba a bordo y que presenció toda la situación se descompensó y fue atendido por el SAME.

La “yeta” del colectivo

En cuestión de horas, otro móvil de la misma línea fue noticia. Es que en la madrugada colisionó una unidad con un auto en la localidad de Ensenada. El accidente ocurrió en calles Presidente Perón y Alem y dejó como saldo dos personas heridas.

El colectivo hacía su recorrido normal cuando a toda velocidad apareció en la esquina un Toyota Corolla color bordó que terminó impactando contra el vehículo de transporte de pasajeros que acabó subido en la vereda y tirando algunos árboles.

Los heridos fueron los dos conductores, aunque ninguno presentaba lesiones de gravedad. A bordo del auto iba un joven de 21 años quien habría intentado darse a la fuga y en el micro un hombre de 28 años.