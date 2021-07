MADARIAGA – PASÓ EN CNM 93.3: A más de 6 años del cierre de la UPA los empleados siguen como “becados” y piden ser nombrados

MADARIAGA

La Ministra Zulma Ortíz quién definió su cierre

La Unidad de Pronta Atención (UPA) de Madariaga fue un caso único en el país. Existía físicamente, funcionaba pero en los papeles no figuraba. Estaba sobre un terreno que no le pertenecía y hasta estaba colgado de la luz para funcionar. Todo increíble, pero real.

Con la llegada de María Eugenia Vidal a la gestión, el Ministerio de Salud Bonaerense decidió cerrarla y distribuir todos los aparatos en distintos hospitales. Unos 30 empleados quedaron en nómina pero fueron cedidos a centros de atención de la región.

Absolutamente todos aparecía como becados y, quienes siguen brindando servicio no tienen vacaciones, licencias por enfermedad y antigüedad.

Esta mañana CNM 93.3 dialogó con Bruno Yoldi, uno de los médicos que desde 2016 reclama ser reconocido como empleado provincial. Las UPA dependía de un hospital y, en el caso de Madariaga, los empleados debían rendir cuentas al Hospital Interzonal de Mar del Plata que es de gestión provincial. Cobran de provincia pero brindan servicios en Madariaga, Pinamar o Villa Gesell.

“Nadie nos quiere” dice Yoldi al relatar que el gobierno bonaerense no los pasa a planta, el Interzonal no quiere engrosar su lista de médicos del edificio y que los municipios no tienen capacidad de colocarlos como empleados.

Ahora, el propio médico que vive en La Plata y viaja a Madariaga semanalmente para brindar servicios le pidió una audiencia al gobernador Axel Kicillof para hablar del asunto. “No sé si me la va a dar”, se sincera.