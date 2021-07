Le colocaron la vacuna de Sinopharm y se puso a llorar desconsolada porque quería otra

NACIONALES

Este miércoles, un tiktoker subió un video que en cuestión de horas se volvió viral. En él se ve a una chica llorando porque la han vacunado. Cualquiera pensaría que las lágrimas son de emoción por estar finalmente inmunizada, pero no, llora de frustración porque le pusieron una vacuna que ella no quería.

Las imágenes fueron compartidas por el usuario @nachitoomaceira y en tan solo un día, superó el millón de reproducciones.

"Cuando te ponen la china y no la AstraZeneca".

Escribió en la descripción.

El video comienza con la chica sentada en el auto, hablando por teléfono con su abuela y sollozando. “Me pusieron la vacuna china, la peor de todas y ahora me re duele, no puedo mover el brazo”, se escucha que le cuenta. Al parecer, del otro lado del teléfono se lo tomaron con humor ya que ella replica: "no te rías abue".

Los comentarios imperdibles

Los usuarios de la red social decidieron en su mayoría también tomarlo en tono de risa. "Yo a los seis cuando me pusieron la vacuna", respondió una chica con humor.

"Explotó el milipilitómetro".

Agregó otro.

"Solo faltó que dijera, no puedo entrar a Europa".

Replicó un tercero.

Al ver el alcance que había tenido el video, la protagonista en cuestión dio su punto de vista, pero también desde la broma. "Qué difícil es ser yo", les respondió tomando el latiguillo que tenía Luisana Lopilato en su papel de Mia Colucci, en Rebelde Way.

Campaña de vacunación nacional

Según el monitor público de vacunación, este jueves ya hay más de 19 millones de argentinos con al menos una dosis de las vacunas aplicada y casi 5 millones con la inmunización completa. Entre Buenos Aires y CABA, ya se superaron las 8 millones de personas inmunizadas con la primera aplicación. Gracias a la llegada de nuevos cargamentos desde Rusia y China, en la última semana se ha superado un promedio de vacunación de 300 mil dosis diarias.

Por otra parte, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un estudio que da cuenta de los principales efectos secundarios de cada una de las vacunas. En lo que respecta a las de Sinopharm, que fue la que se aplicó la joven del video, hasta el momento generaron 137 casos de alergia, 57 episodios de síndrome gastrointestinal con o sin fiebre, 36 casos de fiebre y 28 personas tuvieron dolor local.

Mientras que con la Sputnik V, el evento más común fue la cefalea (dolor de cabeza) con mialgias (15.278 casos). Le siguieron la fiebre (1.837), síndrome gastrointestinal con o sin fiebre (678) y alergia (634), entre otros.