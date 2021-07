La polémica nota que “el Ratón Pérez” le dejó a una niña y que sacudió las redes sociales

NACIONALES





De generación en generación, las sociedades mantienen la tradición de Papá Noel, los Reyes Magos y el Ratón Pérez. Con el paso del tiempo, conforme los niños van creciendo, descubren a su tiempo que son las personas adultas quienes les hacen los regalos. Lejos de esta norma implícita, una usuaria de Twitter compartió una nota firmada por el personaje asociado con los dientes en la que le explicaban a una nena por qué no podían dejarle dinero. Y hubo opiniones de todos los tenores.





A lo largo de la historia, las familias han perpetuado la tradición del Ratón Pérez como el personaje que les deja pequeñas sumas de dinero a los niños cada vez que se les cae un dientes de leche. Pero algunas veces, las familias hacen su propia versión del querido personaje.





Este domingo, la usuaria @TeneisMe publicó en Twitter una carta manuscrita en la que el Ratón Pérez le explicaba a una nena llamada Elisa por qué no había podido dejarle dinero a cambio del diente que se le había caído. Y para peor, junto al texto le devolvieron la pieza dental.





“Hola Elisa, Me da gusto saber de vos. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente. Fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de sobritas (comida), de espagueti y cereales. En esta ocasión no será posible realizar el pago. Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica de cepillado dental. Espero volver pronto Elisa. ¡Cuidate! Atentamente, El Ratón Pérez”, se puede leer en la carta publicada en Twitter.





Como era de esperar, el posteo se volvió viral con más de 2000 Me Gusta y 800 retuits. Por su parte, el contenido de la carta tuvo reacciones de todo tipo: hubo quienes la cuestionaron con dureza, algunas personas se la tomaron con humor y otras consideraron que la estrategia es positiva.