Boca quedará aislado por 7 días y se debe definir qué pasa con los partidos contra Banfield y San Lorenzo

NACIONALES

Tras el escándalo que vivió el plantel de Boca anoche, donde quedó eliminado de la Copa Libertadores tras un polémico arbitraje ante el Atlético Mineiro, el plantel Xeneize ya está regresando a Buenos Aires, donde deberá aislarse por una semana según la disposición del Ministerio de Salud.

Tras el final del partido en Belo Horizonte, se desataron una serie de incidentes en la zona de vestuarios que derivaron en vivió una noche para el olvido: ocho integrantes de la delegación de Boca fueron identificados por la Policía brasileña, que se llevó a todo el plantel a la comisaría para que jugadores, dirigentes e integrantes del cuerpo técnico declararan ante las autoridades de seguridad. Por este motivo, el Ministerio de Salud tomó la decisión de aislar por siete días a todos los que viajaron a Brasil, por temor a que se haya roto la burbuja.

Qué pasará con Boca vs. Banfield y San Lorenzo por la Liga Profesional





El Xeneize debería visitar este sábado desde las 20.15 al Taladro de Sanguinetti por la segunda fecha del torneo local, y si la intención de Boca era suspender el partido por la demora en el regreso a la Argentina y el hecho de haber pasado toda la noche en un micro, ahora que el cuerpo técnico y los 24 jugadores que viajaron a Brasil tienen que aislarse por siete días y no pueden competir, en Boca buscarán la suspensión del partido con Banfield con mucha más fuerza. Sin embargo, durante las horas de la tarde, las autoridades de la Liga Profesional se mantuvieron firmes en que los partidos no se suspenden por motivos de Covid-19. Y si bien no es lo urgente, el encuentro frente a San Lorenzo de la tercera fecha, que se juega entre semana, también entra dentro del período de aislamiento.

Sin embargo, desde la Liga Profesional plantean un panorama distinto, por lo que seguramente se vendrán horas de negociaciones entre ambas partes. Lo que argumenta la LPF es que, según el artículo 29.2 del Reglamento, "los clubes no podrán solicitar la suspensión de partidos por cuestiones vinculadas a la pandemia (COVID-19), salvo que las autoridades gubernamentales impidan la realización del mismo". Como antecedente mencionan el de Independiente varado en el aeropuerto de Bahía, lo que provocó la postergación de aquel choque de Sudamericana pero no del posterior correspondiente a la Copa LPF.