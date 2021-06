MADARIAGA: Oficializaron la realización de la Audiencia Pública por el Crematorio y los funcionarios no responderán preguntas

MADARIAGA

En la tarde de este viernes se oficializó la realización de la Audiencia Pública en donde más de 50 vecinos planean concurrir el próximo miércoles 30 a la Casa de la Cultura, por la mañana, para realizar preguntas acerca del proyecto que contempla la instalación de un crematorio privado en una zona cercana al barrio Los Pinos.

El intendente Esteban Santoro afirmó que ya está la decisión política de llevarlo adelante, el HCD hizo un cambio en la zonificación para permitir su funcionamiento y en las últimas semanas se votó por unanimidad la afirmativa para ejecutarlo. Recién allí los vecinos se enteraron y buscan desplazar el sitio dado que se encuentra en una zona poblada muy cercana y temen por la contaminación que pudiera causar.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana y podrán acceder sólo los que se anotaron con antelación. Se aclaró que los funcionarios municipales que fueran consultados en el encuentro no responderán preguntas y podrían hacerlo hasta 30 días después de realizado el encuentro.

Al ser no vinculante, todos los vecinos podrían presentar reparos, pero si la decisión sigue firme la iniciativa igual se realizaría. También existe la posibilidad de aplicar cambios al proyecto. No obstante, la diferencia máxima es que los vecinos plantean que no se utilicen esos terrenos y que se traslade a una zona más alejada a la ciudad.

Está previsto que los propietarios hablen sobre la iniciativa, después la proyectista Amparo Mejías, luego el encargado del informe de impacto ambiental, Mariano Sollazo, y el responsable de la venta de los hornos, Matías Navia.