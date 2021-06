La Defensoría presentó una encuesta para conocer datos sobre la menopausia

NACIONALES

La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó la Primera Encuesta Provincial sobre Climaterio y Menopausia, un trabajo que tendrá como objetivo recolectar información sobre las distintas etapas de la biografía menstrual que sirva como insumo para la elaboración de diferentes políticas públicas.

A través de un encuentro virtual llamado “Hablemos de menopausia”, el organismo que conduce Guido Lorenzino presentó esta iniciativa junto a representantes de la organización No Pausa, con quien coordinará el proyecto, y la diputada nacional Gabriela Cerruti, autora del libro “La revolución de las viejas”.

“Estos temas son de agenda prioritaria. Para nosotros es importante hablar de ellos porque cuando aparecen nuevas realidades y nuevos derechos, las miradas conservadores no dejan lugar a estos nuevos espacios. La encuesta nos va a ayudar a explorar juntos esta etapa, atendiendo las distintas realidades socioeconómicos, porque es un tema que atraviesa la realidad política, social y la vida de todos y todas”, sostuvo Lorenzino.

En esa línea, el Defensor del Pueblo manifestó que “es importante que entendamos que esta encuesta arrojará información que hoy no tenemos. Podemos ayudar con información valiosa a quienes tienen que legislar o crear políticas públicas”.

La nueva encuesta, que se puede responder online, se apoya en la mirada de que la menopausia es una etapa que supone una serie de cambios, situaciones, gastos e información específica que, salvo para quienes deben afrontarla, suelen desconocerse. La intención es recolectar información sobre una temática que incluso aún hoy representa un tema cargado de tabúes, prejuicios, mitos y estereotipos.

En ese sentido, Milagros Kirpach, de No Pausa, consideró que esta encuesta representa “un gran desafío, ya que no hay datos de climaterio y menopausia. Es una etapa de la que no se habla, hay poca información, por lo que es necesario ofrecer herramientas para conocer alternativas, acompañar y visibilizarla, y entender las nuevas miradas sobre ella, porque realmente no se habla del impacto de estos cambios en la calidad de vida”.

En tanto, Cerruti precisó que “asistimos a una revolución en la que pusimos sobre la mesa estos temas. Es un territorio inexplorado en el que para el sistema dejamos de ser mujeres y empezamos a ser viejas, es un no lugar donde nadie nos reconoce. Es importante poner las voces de las viejas, empezar a narrarnos a nosotros mismas porque hemos sido narradas toda nuestra vida. Aspiramos a que la vejez sea otro momento de la vida, que no son iguales para todas, y es una construcción que se ira formando a medida que lo hablemos”.

Para responder la encuesta, podés entrar en el siguiente link: https://encuestas.defensorba.org.ar/index.php/245728?newtest=Y&lang=es