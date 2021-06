Estuvo grave por Covid, se recuperó, pero casi se "muere" al ver la cuenta por gastos de hospital

INTERNACIONALES

Un hombre que pasó cuatro meses en un hospital estadounidense por Covid publicó un video en la red social TikTok en el que muestra los enormes gastos sanitarios de su internación y se volvió viral.

En el clip, compartido por el usuario @letstalkaboutbusiness, se puede ver una lista detallada con los precios con los diferentes procedimientos médicos recibidos, que van desde el más barato, fisioterapia (de unos 10 dólares), hasta el más caro: 550.458 dólares por la terapia respiratoria.

Este no es el único tratamiento que cuesta una fortuna, ya que la terapia intensiva también aparece consignada por valor de 324.349 dólares, mientras que las pruebas de laboratorio ascienden a 350.253 dólares y los suministros de cirugía médica no estéril, que costaron más de 397,000 dólares

En total, la cifra ascienden a 2,8 millones de dólares y en el video, que ya superó las 10,2 millones de reproducciones, fue acompañada por la leyenda "Woooow".

"Espera, ¿la gente paga por la atención básica?".

Se preguntó un usuario en los comentarios.

“ Estados Unidos no es un país, es un negocio”.

Comentó otra persona, mientras que otra dijo:

“Dime que vives en Estados Unidos sin decirme que vives en Estados Unidos”.

No obstante, el documento indica que no se trata de una factura, ya que sólo es un detalle explicativo para los pacientes y la factura fue enviada a la aseguradora. Pues en Estados Unidos la mayoría de los gastos son cubiertos por las aseguradoras porque no existe la cobertura sanitaria universal.

Esto significa que los seguros médicos no tienen cubiertos todos los tipos de procedimientos, lo que en algunas instancias puede provocar deudas médicas. Y en este caso no quedó claro si la aseguradora se hizo cargo del total.

Los costos médicos por Covid en Estados Unidos

El caso de Michael Flor, un hombre de 70 años de Seattle, se volvió un claro de ejemplo que explica cómo funciona la salud en Estados Unidos.

Flor fue diágnosticado por coronavirus el 4 de marzo de 2020 y permaneció internado 62 días, casi la mitad de ellos conectado a un respirador automático.

El 5 de mayo, cuando recibió el alta, salió entre aplausos, aún en silla de ruedas y con una camiseta de Supermán. Así que a primeros de junio llegó a su casa la factura de la atención médica recibida.

La factura era un documento de 181 páginas en la que se detallaban casi 3.000 conceptos con sus cantidades correspondientes. La suma total hacía, exactamente, 1.122.501,04 dólares.

Flor tuvo la suerte de que su seguro estaba cubierto por los fondos públicos de Medicare, por lo que no tuvo que hacerse cargo de la abultada factura. Sin embargo, las personas incluidas en ese programa no son la mayoría.

Según el estudio de la Universidad Johns Hopkins, el 60% de las personas aseguradas en Estados Unidos tiene un seguro que proviene de un acuerdo entre su empresa y una compañía médica privada. Dichos seguros no están obligados por ley a retirar deducibles ni copagos. Depende de la voluntad de la empresa en cada caso. Y si deciden no cubrirlo, el paciente debe hacerse cargo de la deuda médica.

"Flor tuvo la suerte de que su seguro estaba cubierto por los fondos públicos de Medicare, pero si uno trabaja para una compañía de cierto tamaño y ésta es la que le provee a uno el seguro médico, tus copagos y gastos deducibles dependerán de tu empleador".

Aseguró Matthew Eisenberg, uno de los autores del estudio