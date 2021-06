ZONALES

El hurto comenzó con un pequeño escalamiento de los delincuentes para tantear ventanas de una casa de dos plantas que posee Daniel Joufré en Cariló. Una vez que detectaron que una se podía abrir pudieron entrar por un sector que da a la cocina y se movieron por la planta baja de manera sigilosa para no despertar a los propietarios que estaban en una habitación del primer piso.

El ex integrante de la agrupación Vecinos en Alerta relató esta mañana en Azul Radio lo que le tocó vivir el domingo por la mañana cuando se levantó y se dio cuenta que alguien había entrado a su propiedad para llevarse cosas.

Ellos sabían dónde estaban las cámaras. Saben lo que hacen, no son ningunos pelotudos porque son profesionales del escruche.

Joufré explicó que generalmente sus perros duermen allí, pero esa noche les habían permitido subir a la planta alta porque habían sido bañados. Con eso, los ladrones se movieron con libertad. Inclusive, fueron hasta el garaje, abrieron el auto y lo revisaron en búsqueda de dinero y demás pertenencias. En total se llevaron dos billeteras, una campera y otros elementos.

Fueron muy cuidadosos. No ensuciaron nada. Yo revisé las cámaras y sólo se ve que encienden una luz. Ahora puse cámaras que apuntan hacia el interior así, al menos, les veo la cara los chorros.

La víctima aseguró que hay un notable incremento de casos en la zona de Cariló y Valeria del Mar. Explicó que se dan, principalmente, los fines de semana porque son muchos los turistas que viajan a descansar y se encuentran más desprevenidos en cuanto al cierre de vehículos o de accesos a viviendas.

También se quejó de la poca cantidad de móviles o del estado de los materiales que deben trabajar los policías. “Que no tengan recursos no quiere decir que deban dejar de dar el servicio”, se quejó al tiempo que no descartó reflotar la organización de Vecinos en Alerta e ir a la municipalidad para reclamar soluciones.