Una mujer entregaba a su hija de 4 años a un anciano a cambio de dinero

NACIONALES

Un aberrante hecho tuvo lugar en la ciudad cordobesa de Bell Ville, donde una mujer está acusada de "entregar a su hija" de 4 años a cambio de dinero, y uno de sus allegados filmó a uno de los supuestos abusadores a quien le reclamó por lo ocurrido.

Carla, una vecina del lugar, comentó que "se enteró del hecho el sábado a la madrugada porque le llegó un video por WhatsApp y cuando lo vio casi se murió dijo y además agregó:

"Entendí la situación porque yo tuve un hecho cercano y me dolió".

La mujer apuntó que "el relató del sujeto (de unos 90 años) es horrible porque dice que no la violó, que sólo le pasó la lengua. Es como que no entiende que no está mal abusar de una niña de 4 años".

A pesar de que en el video, se ve a la supuesta madre de la menor criticando al anciano por lo que realizó, los vecinos dicen que ésta entregaba a la criatura "al mejor postor":

"Es un barrio de bajos recursos y si bien pasó esto, la cosa por ahora quedó en la nada. Por plata le daba a la nena".

Agregó la vecina del lugar.

Abuso sexual: ¿De qué se trata el video?

En cuanto al video en sí, en el mismo se ve como una mujer va a buscar a un nonagenario y le exige una explicación por el abuso de su hija, a lo que el sujeto le contestó "sólo trabajé con la lengua, no se me para".

La madre de la criatura lo increpa diciendo "es una violación igual", a lo que el anciano le dijo:

"Y bueno".

Ahora bien, el caso es extraño ya por un lado la mujer acusó al anciano de abusar de su hija, pero gente del barrio dice lo contrario, ¿Quién tiene la razón?.