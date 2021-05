PINAMAR: La CICOP advirtió que los datos del intendente Yeza sobre la ocupación de camas son falsos

ZONALES

Mediante un comunicado los médicos nucleados en la CICOP de Pinamar salieron a responderle al intendente Martín Yeza quién en las últimas entrevistas que realizó afirmó que la situación en cuanto a la ocupación de camas en su distrito era relativamente baja en comparación con municipios vecinos.

No obstante, desde la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud de Pinamar nucleados en CICOP afirmaron que eso es falso.

Explicaron que ven con gran preocupación y alarma los dichos y comunicados. Agregaron que “Pinamar no es un páramo, ni una isla donde el virus no está ocasionando internaciones cuando los cuadros de salud se complejizan. En plena escalada de contagios, el Intendente Yeza sale a decir por las redes, a contra corriente de lo que sucede en buena parte de las localidades bonaerenses, que en nuestro distrito la ocupación de camas es solamente del 35%.

Cabe aclarar que, en Pinamar, los casos activos en la actualidad son 536 y la ocupación de camas se encuentra en continuo crecimiento.

Por ello, señalamos que dichas declaraciones son FALSAS e IRRESPONSABLES y pueden generar que la sociedad crea que aquí no deberíamos tener mayores cuidados y restricciones. Lamentablemente, ante este tipo de noticias, la gente relaja sus cuidados y se expone a mayores riesgos”.

Para argumentar la cifra del 35%, según dicen desde CICOP, cuentan más camas disponibles de las que hay en realidad: “en habitaciones de internación general, por ejemplo, donde hay efectivamente dos camas de internación, figuran cuatro.

Con la misma lógica, en el sector COVID, en una habitación donde hay tres camas, figuran seis (sumando, en este caso, camas de pediatría). Con esta modalidad de cálculo duplican la disponibilidad de camas reales de internación.

Y si bien es cierto que se han agregado 24 camas del EX Centro de Jubilados, las mismas no están “activas” o no son funcionales al momento para internación. No se cuenta al presente con recursos humanos suficientes que puedan atender esa cantidad de camas adicionales, ni con la infraestructura necesaria que se requiere para ello.

Por esta razón, fueron pensadas como camas de aislamiento en el 2020. Hoy por hoy, este sector no es funcional y es IRRESPONSABLE sumarlo como camas habilitadas de internación.

Esto explica el bajo índice que el Intendente muestra en todos los medios para fundamentar que Pinamar debe seguir en Fase 3 y sin limitaciones para todas las actividades comerciales y educativas.

Nuestro Hospital supera el 60% de ocupación y con el ritmo acelerado de contagios que se vienen registrando, este porcentaje va a subir, inevitablemente, si no hay una política clara de cuidado a la comunidad.

Los trabajadores de la salud pasamos una temporada de verano con altísimo porcentaje de ocupación de camas en el Hospital y seguimos sin descanso, ingresando en la peor etapa de contagiosidad del virus. Estamos agotados y sumamente preocupados frente a estas declaraciones que no representan la realidad y crean una FALSA representación de la capacidad de nuestro sistema de salud.

Lo invitamos Sr. Intendente a la reflexión, a la revisión de sus dichos y a que podamos buscar estrategias en consenso para el abordaje de este complejo momento sanitario”.