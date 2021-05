Cómo actuar ante un caso sospechoso, un contacto estrecho y qué hacer en el caso de aislamiento preventivo

NACIONALES

El mundo sigue atravesando las diferentes olas de COVID-19. En la Argentina, la segunda ola de coronavirus llegó con varios casos diarios y la cifra de contagios supera los 20.000 a nivel nacional.

Según indican desde el Ministerio de Salud, la definición de caso es:

“Ante todo caso sospechoso, se debe indicar el aislamiento inmediato del paciente y comenzar las acciones de rastreo y cuarentena de sus contactos estrechos, sin esperar los resultados de laboratorio. Todo caso sospechoso o confirmado deberá contar con evaluación clínica periódica para identificar signos de alarma y evaluar posibles diagnósticos diferenciales”.

Cómo actuar ante un caso sospechoso, un contacto estrecho y qué hacer si tengo que hacer aislamiento preventivo.

Determina que es un caso sospechoso toda persona (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas:

-Fiebre (37,5 °C o más)

-Tos

-Odinofagia

-Dificultad respiratoria

-Cefalea

-Mialgias

-Diarrea / vómitos

-Pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada

-Síndrome inflamatorio multisistémico post COVID-19 pediátrico

Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 deberán reportarlo telefónicamente de inmediato al sistema de salud. Ejemplo: 107 en CABA, 148 en provincia de Buenos Aires, 120 a nivel nacional.

También, el protocolo determina como confirmado todo caso sospechoso con resultado detectable para:

-Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular por reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR).

-Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular por reacción amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP).

-Detección de antígenos de SARS-CoV-2 mediante pruebas no moleculares. Diagnóstico confirmatorio en casos sospechosos con síntomas leves/ moderados, solo durante los primeros siete días desde el inicio de síntomas (el resultado negativo no reactivo) en las pruebas de detección de antígeno no permite descartar la enfermedad por SARS-CoV-2).

El alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde la fecha de inicio de los síntomas, siempre que el paciente presente una evolución favorable, sin necesidad de internación y se encuentre asintomático.

Contacto estrecho

Un contacto estrecho es cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor de un metro, (por ejemplo, aquellas con la que uno conviva, visitas) con otra que presentaba síntomas y que luego le fue confirmada la infección por coronavirus.

Es importante recordar que los contactos estrechos de casos confirmados, que no presenten síntomas, no son considerados casos de COVID-19, pero deben mantener aislamiento domiciliario durante 14 días desde el último contacto con el caso confirmado o bien, en caso de ser convivientes, 14 días desde el último día en que el caso confirmado presentó síntomas. En todas estas situaciones cada persona deberá cumplir con las siguientes medidas:

-No deben tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de un metro).

-No deben salir del domicilio.

-No deben recibir visitas.

-No debe haber presencia de personas mayores de 60 años en la misma vivienda.

-Deben lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente.

-Al toser o estornudar, deben cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo, o usar pañuelo descartable (y desecharlo inmediatamente).

-No deben compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, mate, etcétera). Todo esto deberá limpiarse con agua y detergente luego del uso.

-Los elementos de aseo, como jabón o toalla, deben ser de uso exclusivo. Se deberán lavar luego de su uso.

-Deben ventilar adecuadamente los ambientes.

-Deben limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente (especialmente, mesas, mesadas, sillas, escritorios y otros utilizados diariamente).

Esto se hará de la siguiente manera: lavar con una solución de agua y detergente, enjuagar con agua limpia, desinfectar con una solución de 10 ml (dos cucharadas soperas) de lavandina de uso comercial en un litro de agua. Ante la presencia de síntomas (tos o fiebre o dolor de garganta o falta de aire), comunicarse (idealmente de manera telefónica) inmediatamente con el servicio de salud.

Para todos los casos, el período de contacto se considerará desde las 48 horas previas al inicio de síntomas del caso de COVID-19.

Se considerará como contacto estrecho a:

-Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

-Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor de dos metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas durante al menos 15 minutos.

No se considerará al personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 que haya empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento.

Aislamientos preventivos

Como una forma de controlar al coronavirus, el Gobierno nacional determinó la prohibición del ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes, salvo autorización por Cancillería.

No podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria. Quienes no cumplan con el aislamiento serán denunciados penalmente para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

Así, las personas que vengan desde el exterior deben mantener aislamiento domiciliario durante 14 días desde el ingreso al país.

-Deben permanecer en forma estricta en el lugar determinado por la autoridad sanitaria.

-Si durante los días de aislamiento son enviados a su domicilio, no deberán recibir visitas hasta no tener el alta.

-No deben tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de un metro).

-Las personas mayores de 60 años, embarazadas o quienes están dentro de los grupos de riesgo (enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad respiratoria crónica, entre otras) no deben convivir con personas que vengan desde el exterior.

-Deben delegar la realización de mandados o compra de medicamentos a personas de confianza o del entorno familiar que no pertenezcan a grupos de riesgo.